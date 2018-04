Speciální iPhone aplikace pro pány: bude větší, větší a ještě větší

"Chcete zvětšit svůj penis pouhým stiskem tlačítka? A navíc zdarma?" ptají se autoři kontroverzního programu pro mobilní telefon Apple iPhone.

Po jejím spuštění se z telefonu ozve sugestivní hlas podbarvený klasickou hudbou. Pánům se snaží stylem hypnózy, alespoň jak si ji představují filmoví tvůrci, namluvit, že jejich "chlouba" roste a roste.

Když se o aplikaci zmínil server Gizmodo.com, firma Apple ji z obchodu okamžitě odstranila. Bohužel už si tedy tento geniální výdobytek vědy do svého telefonu nestáhnete.

Je to škoda, jedna věc se totiž aplikaci upřít nedá. Pokud smích doopravdy prodlužuje život, po jejím použití vám jednorázově naskočí minimálně několik týdnů pozemského bytí navíc. A to už stojí za to, ne?