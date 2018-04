SPECIÁL: Vyznejte se v operačních systémech, nabízíme kompletní přehled

Nedávno skončený barcelonský mobilní kongres ukázal, že na poli mobilních operačních systémů začíná být opravdu horko. Již před MWC začínal být na trhu docela zmatek a během kongresu jsme se dočkali představení tří nových systémů. Počet mobilních platforem se tak výrazně přehoupl přes desítku.

Nejpopulárnější mobilní operační systémy pozice sytém tržní podíl za rok 2009 1. Symbian 47 % 2. BlackBerry 21 % 3. iPhone OS X 15 % 4. Windows Mobile 9 % 5. Google Android 3 %

Přitom ještě před pár lety to vypadalo zcela jinak. Symbian a Windows Mobile získaly nadvládu nad někdejší legendou kapesních počítačů, systémem Palm OS, a začalo to vypadat na jejich dlouhodobou dominanci. Zhruba před třemi roky ale nastala změna. Apple představil svůj iPhone a od té doby se svět mobilních operačních systémů překotně rozvíjí. Náš dnešní přehled vám má pomoci se na poli mobilních platforem vyznat.

Symbian

Kořeny dnes nejpopulárnějšího mobilního operačního systému Symbian sahají až do roku 1987, kdy firma Psion představila svůj systém Epoc. Symbian jako samostatná větev se z něj zrodila v roce 1998 a to už u toho byla Nokia i její konkurenti Ericsson a Motorola. Psion se Symbianu později v roce 2004 zbavil právě ve prospěch Nokie.

Vloni Nokia vytvořila nadaci Symbian Foundation, která má na starosti další rozvoj systému, tentokrát již ve formě open source. - čtěte: Symbian je open source a bude prý otevřenější než Android

Základem nové éry symbianu se stala platforma S60, která postupem času zcela převládla nad konkurenčním prostředí UIQ. První otevřenou verzí je Symbian^2, samotná Nokia se však rozhodla použít až nejnovější verzi Symbian^3, jejíž vývoj je právě dokončován. Začínají se také objevovat první vývojové verze Symbian^4. Tato varianta bude pro Symbian znamenat novou kapitolu, dostane totiž nové uživatelské prostředí nazývané Direct UI. Veškeré nativní aplikace pak budou psány a poběží v takzvaném Qt application framework. Prozatím se nepočítá se zachováním kompatibility s dosavadním Avkon UI framework.

Operační systém Symbian Původ 1987 (EPOC), Symbian od roku 1998 Současný vlastník Symbian Foundation (Nokia) Aktuální verze Symbian^3 Licence Open Source (od Symbian^2) Najdete v telefonech Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Sharp, Fujitsu

Nokia se Symbianem počítá do telefonů nižších a středních tříd, pro své špičkové modely do budoucna počítá s platformou Maemo. Nicméně tento krok zajistí Symbianu ještě dlouhá léta na výslunní z hlediska tržního podílu.

Palm OS (Garnet OS)

Operační systém Palm OS je dnes prakticky historií, posledním novým telefonem s tímto systémem byl Palm Centro. Kořeny systému sahají do roku 1996, kdy byl poprvé použit v kapesním počítači Pilot. Brzy se stal vládcem na poli mobilních systémů, ale Palm následně zaspal příchod chytrých telefonů. Po mnoha peripetiích, kdy Palm systém oddělil do samostatné společnosti a tu následně prodal, aby z ní po letech opět odkoupil práva na zdrojový kód, nakonec Palm OS prakticky skončil.

Operační systém Palm OS Původ 1996 (US Robotics - Palm) Současný vlastník Access Aktuální verze Palm OS 5 (Garnet OS) Licence licencovaný systém (neznámá cena) Najdete v telefonech Palm (pouze doprodej)

Poslední verze Palm OS5 (Garnet) z roku 2002 se přímého nástupce nedočkala. Verzi 6 totiž "skrečoval" už Palm a nový vlastník (od roku 2005), firma Access jeho vývoj stopla úplně. Nástupnický systém Access Linux Platform byl nakonec vyvíjen tak dlouho, že původně vyžadovaná kompatibilita s Palm OS již pravděpodobně ztratila smysl. ALP se navíc bude muset o svůj díl koláče hodně poprat.

Palm webOS

Z neznámých důvodů se nikdy Palm nedohodl na spolupráci s Accessem a vlastně nikdy si nehodlal licencovat připravovanou ALP. Namísto toho se společnost rozhodla přežít několik let s nevyhovujícím Garnet OS a mezitím vyvinula vlastní operační systém. Ten dostal označení webOS a poprvé se ukázal před více než rokem, v lednu 2009. V červnu se objevil první chytrý telefon s tímto systémem, Palm Pre, v listopadu se začal prodávat levnější model Pixi.

Operační systém webOS Původ 2009 Současný vlastník Palm Aktuální verze webOS 1.4 Licence nelze licencovat Najdete v telefonech Palm

Operační systém webOS má stejně jako ALP linuxové jádro, nad ním běží jakási webová grafická nadstavba. Palm webOS patří k nejmladším a nejmodernějším operačním systémům, prozatím se mu však nepodařilo výrazně prorazit. Palm si jej totiž střeží pouze pro sebe a jeho telefony se jen pomalu dostávají z USA i na další trhy. Ukazuje se tak, že za předchozími problémy Palmu nestojí ani tak zastaralý Palm OS, jako spíše neschopnost firmy prodat své produkty.

Access Linux Platform

Ještě hůře je na tom Access, který vyvíjí svou Access Linux Platform. Ta měla být nástupcem Palm OS, ale vlastně se jím nikdy nestala. Platformě se dlouho nedařilo prosadit do žádného zařízení. Access ji poprvé představil již v roce 2006, ale teprve koncem loňského roku byl představen první mobilní telefon s tímto operačním systémem. Je jím Else Intuition a na uvedení do prodeje stále čekáme. - čtěte: Revoluční uživatelské prostředí Else: milionový nápad, který ne každý ocení

Operační systém Access Linux Platform Původ 2006 Současný vlastník Access Aktuální verze ALP 3.0 Licence ?? Najdete v telefonech Emblaze Else Intuition

ALP se v něm objevuje již v několikáté iteraci. Access má k dispozici řadu verzí, včetně původní se zachovanou zpětnou kompatibilitou s Palm OS. Existuje i odlehčená verze bez Palm OS kompatibilty, která je určená pro levné chytré mobily a má některá omezení. Verze v Else Intuition vychází z plnohodnotné ALP, ovšem postrádá Palm OS kompatibilitu a naopak bylo zcela přepracováno uživatelské prostředí.

Windows Mobile 6.x

Operační systém Windows Mobile se tehdy jako PocketPC 2000 objevil před deseti lety. Vycházel ze systému Windows CE 3.0. Se samotnými Windows CE se v kapesních zařízeních setkáváme jen zřídka, ale v našem přehledu si zaslouží alespoň tuto zmínku. Postupem času došlo k přejmenování systému na Windows Mobile a vývoj se aktuálně dostal až k verzi 6.5.3. Ta je ale stále jen vlastně evolucí původního PPC 2000, uživatelské prostředí se za deset let prakticky nezměnilo. - čtěte: Vyzkoušeli jsme finální verzi Windows Mobile 6.5. Jsou mnohem svižnější

Mobilní operační systém Microsoftu je populární především ve firemní sféře, snaha programátorů výrobců jednotlivých zařízení jej ale dovedla přiblížit i řadě běžných konzumentů. Výrobci totiž nečekali, až Microsoft nabídne lepší uživatelské prostředí, a sami si připravili různé grafické nadstavby. Především pro firemní klientelu zůstane systém Windows Mobile 6.x ještě po několik let zachován (pravděpodobně pod názvem Windows Phone Classic), Microsoft ale postupně začne přecházet na v Barceloně představený systém Windows Phone 7 Series, který načíná zcela novou kapitolu.

Operační systém Windows Mobile Původ 2000 (PocketPC 2000) Současný vlastník Microsoft Aktuální verze Windows Mobile 6.5.3 Licence licencovaný systém, 8 - 15 dolarů na zařízení Najdete v telefonech HTC, LG, Sony Ericsson, Acer, Garmin-Asus, ZTE a další

Windows Phone 7 Series

V Barceloně představená nová generace mobilních Windows se od stávající platformy zcela liší. Stávající aplikace s Windows Phone 7 Series nebudou kompatibilní, vývojáři budou muset začít znovu. Nový systém přináší zcela nové uživatelské prostředí a Microsoft hodně vsází na integraci služeb Zune a Xbox Live. - čtěte: Zkusili jsme nová mobilní Windows 7, zatím jen na velké telvizi

Prvních přístrojů s novými mobilními Windows se dočkáme nejspíš až v posledním čtvrtletí letošního roku. Do té doby bude Microsoftu na poli mobilních systémů neustále klesat tržní podíl a s návratem Windows Phone na výslunní to nebude mít redmondský gigant vůbec jednoduché.

Operační systém Windows Phone 7 Původ 2010 Současný vlastník Microsoft Aktuální verze Windows Phone 7 Series Licence licencovaný systém, poplatky neznámé Najdete v telefonech HTC, LG, Sony Ericsson a další

Apple OS X

Je to právě Apple, kdo způsobil obrovský boom na poli dotykových chytrých telefonů a mobilních operačních systémů. Přitom při uvedení v roce 2007 to tak zprvu ani nevypadalo. Apple sice připustil, že v iPhonu běží upravená verze jeho operačního systému OS X, ale nepřipravil žádnou možnost, jak vyvíjet aplikace. Apple iPhone tak byl z počátku jen "hloupým mobilem" a vyspělá mobilní platforma se z něj stala až časem. - čtěte: Recenze nového iPhone 3GS: koupi si pořádně rozmyslete

V březnu 2008 se ale objevil klasický vývojářský kit, který umožnil vývoj nativních aplikací. Od té doby se iPhone stal asi nejoblíbenější platformou vývojářů a také jedním z absolutně nejpopulárnějších chytrých telefonů. Apple nastartoval dnešní módu obchodů s aplikacemi vestavěnými přímo do telefonu, může také za to, že se všichni výrobci začali rychle zabývat tím, jak vytvořit uživatelsky přívětivější prostředí.

Operační systém OS X Původ 2007 Současný vlastník Apple Aktuální verze OS X 3.1.3 Licence nelze licencovat Najdete v telefonech Apple

BlackBerry OS

Z pohledu evropského zákazníka to tak jistě nevypadá, ale operační systém BlackBerry je v současnosti druhým nejpopulárnějším hned po Symbianu. Zatímco popularita iPhone a jeho OS X má kořeny ve snadném dotykovém ovládání a celkové jednoduchosti uživatelského prostředí, BlackBerry si zákazníky dlouhodobě získává díky snadné práci s e-maily. I proto zatím vznikla pouhá dvě zařízení s dotykovými displeji a tímto systémem - telefony BlackBerry Storm a Storm2. Ostatní přístroje zůstávají stále věrné konstrukci s displejem naležato a QWERTY klávesnicí pod ním.

BlackBerry OS je založen na technologii Java a v tomto jazyce pro něj také vznikají programy. Vývojáři se této platformě ve velkém začali věnovat vlastně teprve nedávno, když po boomu iPhonu zjistili, že jde o velmi rozšířenou platformu a že její uživatelé také najednou začali toužit po větší možnosti softwarových rozšíření. Samotná platforma přitom existuje deset let a nejnovější verze je označena 5.0.

Operační systém BlackBerry OS Původ 1999 Současný vlastník Research in Motion Aktuální verze BlackBerry OS 5.0 Licence nelze licencovat Najdete v telefonech BlackBerry

Google Android

Linuxový operační systém Google Android zaznamenává v poslední době asi největší nárůst zájmu uživatelů. Jeho historie se začala psát v listopadu 2007, kdy Google založil Open Handset Alliance. První verze systému se v praxi objevila v listopadu 2008 společně s mobilním telefonem T-Mobile G1. Od té doby začal překotný vývoj Androidu, kdy se z původní verze 1.0 dostáváme přes verze 1.5, 1.6 a 2.0 až k současné nejnovější 2.1 uvedené poprvé v prvním mobilním telefonu značky Google, přístroji Nexus One. - čtěte: První dojmy ze supermobilu Google Nexus One: nedokonalý zabiják iPhonu

Po více než roce od uvedení prvního přístroje můžeme Android najít ve více než dvaceti mobilních telefonech různých značek a další stále rychle přibývají. Výhodou Androidu je jeho velká otevřenost a velmi snadná (a legální) modifikovatelnost systému. Každý výrobce si tak může systém upravit dle svého velmi snadno a levně. Nevýhodou je zatím nezralost systému v některých oblastech. Řadu nedostatků této platformy ale promptně řeší programátoři, jelikož Google neklade při vývoji aplikací pro Android takové překážky jako třeba Apple v případě OS X. Nevýhodou platformy může být právě její překotný vývoj, který by se snad časem měl trochu ustálit. Jestli totiž Android jakousi roztříštěnost neopustí, mohl by o popularitu přijít stejně rychle jako k ní přišel.

Operační systém Android Původ 2007 Současný vlastník Google Aktuální verze Android 2.1 Licence Open Source Najdete v telefonech HTC, Samsung, LG, Sony Ericsson, Motorola, Acer, Garmi-Asus, Dell, Lenovo, Huawei a další

Maemo + MobLin = MeeGo

V Barceloně spatřila světlo světa společná platforma Intelu a Nokie. Nese název MeeGo a spojuje v sobě principy linuxových systémů MobiLin a Maemo. - čtěte: Nokia nás ubila čísly a místo nových modelů uvedla další operační systém

MobLin původně vyvinul Intel pro použití v internetových tabletech, netboocích, UMPC a podobných zařízení, Maemo je mobilní platforma Nokie vycházející z linuxové distribuce Debian. V aktuální verzi 5 se s Maemem počítá pro ty nejšpičkovější smartphony finského výrobce.

Největší výrobce procesorů a největší výrobce mobilů spojí své síly tak, že MeeGo bude univerzální platformou pro velmi široké množství zařízení s procesory ARM i x86. Je otázkou, zda Nokia přejmenuje Maemo na MeeGo, ale model N900 se rozhodně stane pro novou platformu testovacím zařízením. MeeGo by mohla pomoci k návratu Intelu do světa mobilů. Výrobce před časem prodal svou divizi mobilních procesorů a teď se chce vrátit do mobilů s variantami své platformy Atom.

Operační systém MeeGo Původ 2010, vznik spojením MobLin (2007) a Maemo (2005) Současný vlastník Intel a Nokia Aktuální verze MeeGo v přípravě (aktuálně Maemo 5.0, MobLin 2.1) Licence Open Source Najdete v telefonech Nokia, LG

Bada OS

Další zcela novou mobilní platformou je operační systém Bada OS od Samsungu. I jeho premiéry jsme se dočkali v Barceloně, představil se "pod kapotou" telefonu Wave. - čtěte: Samsung dělá vlny: model Wave má superdisplej a nový operační systém

Bada OS vychází z proprietární platformy Samsungu, kterou najdeme v řadě jeho dotykových telefonů dneška. Uživatelské prostředí TouchWiz tak zůstane zachováno a zákazníci často ani nepoznají přechod ke smartphonu. Se svým operačním systémem má Samsung velké plány, objeví se v řadě dotykových telefonů napříč jeho portfoliem. V roce 2009 přitom Samsung prodal 40 milionů dotykových mobilů.

Operační systém Bada OS Původ 2010 Současný vlastník Samsung Aktuální verze ?? Licence nelze licencovat Najdete v telefonech Samsung

LiMo

Takzvaná LiMo Foundation byla založena proto, aby se pokusila sjednotit snahy jednotlivých výrobců a vývojářů vyvinout svůj vlastní linuxový operační systém. Dnes se ukazuje, že LiMo Foundation nebyla příliš úspěšná. Vlastní operační systém založený na principech LiMo foundation najdeme prakticky jen v telefonech Vodafone 360 M1 a H1 vyráběných Samsungem. - čtěte: Vodafone nabídne unikátní komunikační službu. Češi ale ostrouhají

Na základech položených LiMo Foundation jsou postaveny i některé mobilní telefony japonských výrobců NEC a Panasonic, "hloupé" mobily dle LiMo specifikací má i Motorola (například Razr2 V8). Na definicích a základech LiMo je postaven také operační systém Access Linux Platform, který se ale zatím rovněž neprosadil. Podobně na tom je operační systém společnosti Azingo.

Operační systém LiMo Původ 2007 Současný vlastník LiMo Foundation Aktuální verze různé varianty systémů kompatibliní s požadavky LiMo Licence Open Source Najdete v telefonech Samsung (Vodafone), NEC, Panasonic

Další linuxové systémy

Další z mnoha linuxových platforem pochází od společnosti Montavista. V současnosti najdeme její variantu Linuxu spíše v některých domácích zařízeních, v mobilních telefonech prozatím za svou historii zaznamenala platforma vlastně jediný úspěch, když se prosadila do mobilních telefonů Motorola řady A.

Mobilní telefony s označením Neo používají platformu Openmoko. Společnost Openmoko ale na podzim minulého roku oznámila konec veškerých snah vývoje dalších mobilních telefonů a bude pouze doprodávat svůj současný model Neo FreeRunner.

To společnost Qtopia vzdala vývoj svého vlastního linuxového OS již v roce 2008. Namísto toho se ale soustředí na vývoj prostředí Qt Framework, které může fungovat napříč platformami. Qt se rozhodla jako aplikační prostředí použít Symbian Foundation pro budoucí verze svého systému, linuxový systém od Maemo od Nokie rovněž používá Qt Framework. Stejně na tom jsou i výše zmíněné přístroje Neo. Společnost Qtopia je vlastněna finskou Nokií.

SavaJe

Další trochu podivnou platformou je SavaJe. Stejnojmenná společnost se pokoušela před několika lety vyvinout javový operační systém. V roce 2006 dokonce ve spolupráci s firmou GSPDA, která vyráběla Palm OS komunikátory, představila telefon Jasper S20. Ten se však nikdy nedostal do prodeje. Společnost SavaJe pak v roce 2007 odkoupil Sun Microsystems a na základech SavaJe vyvinul platformu JavaFX. Ta ale není operačním systémem ale pouze prostředím, ve kterém mohou aplikace fungovat. JavaFX programy tak mohou fungovat třeba na telefonech s podporou mobilní Javy.

Operační systém SavaJe Původ 1999 Současný vlastník Sun Microsystems (Oracle) Aktuální verze není k dispozici Licence systém není k dispozici Najdete v telefonech -

BREW

Jakousi napůl chytrou platformou je i BREW od společnosti Qualcomm. V podstatě jde původně o platformu vyvíjenou jako prostředí pro pokročilejší mobilní telefony, která se ale netváří jako otevřený operační systém. Ve skutečnosti ale Qualcomm vývoj aplikací pro platformu BREW umožňuje a vývojářům je k dispozici klasické SDK. Na základě platformy BREW je postaveno třeba nejnovější HTC Smart. To je vlastně prvním novodobým přístrojem, který platformu BREW používá. BREW je tak teprve na začátku své cesty za zákazníky a jen čas ukáže, zda uspěje jak u nich, tak u vývojářů. - čtěte: HTC představuje Smart. Prvního zástupce nové platformy Qualcomm Brew

Operační systém BREW Původ 2001 (nikoli jako operační systém) Současný vlastník Qualcomm Aktuální verze Brew 4.x Licence licencovaná platforma, neznámá výše poplatků Najdete v telefonech HTC, Sonim

Kdo přežije?

Mobilních operačních systémů je opravdu celá hromada, do našeho přehledu se některé minoritní záležitosti ani nemusely vejít. V takhle silně konkurenčním prostředí je pak otázkou, kdo přežije. Následující tabulku berte jenom jako námět k diskusi a náš osobní redakční tip. Realita pochopitelně může být zcela jiná a za pár let se našim tipům třeba zasmějeme.