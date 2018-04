Speciál: Oskar mizel postupně. Bude Vodafone lepší?

Antoš: Vodafone bezplatnou SMS bránu nezruší Budoucnost Oskarových služeb u Vodafone, roaming, SMS a nebo jarní nálada a Vodafone jablka. Na to všechno jste se ptali v on-line rozhovoru s Lukášem Antošem z Vodafone. Co nového prozradil?

Zavřete oči, Oskar odchází. Vzpomínáme na jeho reklamy Oskar má před sebou už jenom dva dny života. Za necelých šest let účinkování na české mobilní scéně si vybudoval pozici operátora hlavně pro mladé. Jak se mu to podařilo? Podívejte se s námi na výběr jeho nejlepších reklam.

Vodafone přibral do svého mobilního týmu Oskara, vydělají zákazníci Britský mobilní operátor Vodafone Group koupí za 3,5 miliardy dolarů (zhruba 77 miliard Kč) v hotovosti českého operátora Oskar Mobil a rumunského MobiFon. Vodafone to oznámil ve včerejším sdělení a potvrdil tak informace agentury Reuters. Vodafone o chystaném nákupu hovořil už minulý týden. Zástupci Oskara dnes nechtěli zprávu komentovat.