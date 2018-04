Spb UniThemes - přeměňte vzhled svého PDA k nepoznání

Spb UniThemes je sada témátek, která se postarají o kompletní přeměnu obrazovky vašeho PocketPC. Změní nejen hlavní témátko, ale i vzhled programů, které skinování umožňují. Odlišně tak může vypadat například Windows Media Player nebo kalkulačka, ale také většina aplikací výrobce UniThemes, společnosti Spb Software House.

Na jejích stránkách si můžete vybrat z celkem šesti různých témátek. Například Arctic Blue je vyvedeno v barvách oceánu, Silver zase ledově stříbrný. Vaše PocketPC však může být i ve stylu Matrixu nebo v černé barvě. U každého témátka nechybí screenshoty z jednotlivých aplikací a to jak pro QVGA, tak VGA zařízení. Download témátka je možný pouze pro členy Spb klubu, do kterého se můžete zdarma zaregistrovat zde. Každé témátko si můžete případně zakoupit a to za 9,99 USD - vzhledem k tomu, že jej můžete mít po registraci zdarma, je to však poněkud zbytečné.

Při instalaci program zjišťuje, jaké jsou v PocketPC nainstalovány aplikace a následně nabídne přizpůsobení skinů pro nalezené programy a software Spb.

Skiny je nutné instalovat do hlavní paměti, instalátor však umožní jejich zkopírování kamkoliv. Pokud je tedy nainstalujete na paměťovou kartu, celý proces si budete muset zopakovat.

Po dokončení instalace se obrazovka zařízení automaticky změní na styl zvoleného témátka. Ve stejném duchu budou přebarveny i podporované programy jako Windows Media Player a další.

Některé aplikace jsou přitom přeskinovány pouze v určitých režimech - portrait mód u VGA i QVGA rozlišení je například podporován u všech popisovaných programů; čtvercový displej u QVGA zařízení si však již s některými aplikacemi neporadí.

Zhodnocení

UniThemes je zajímavá sada témátek pro PocketPC. Jejich instalací máte jistotu, že sednou vašemu kapesnímu počítači přesně na míru a změněn bude i vzhled vybraných programů. Výhodou je také podpora VGA zařízení.

Cena 10 USD za jedno témátko je značně přehnaná, pokud se však zaregistrujete do klubu Spb, můžete si stáhnout témátka zcela zdarma.