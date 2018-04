Spb Time – hodiny stále při ruce

Společnost Spb Software House snad není třeba našim čtenářům představovat. Pouze pro úplnost doplním že je autorem známých aplikací jako je například Spb Pocket Plus 2.0 či Spb GPRS Monitor a mnoha dalších.

První věcí kterou na mne aplikace zapůsobila byla její grafická propracovanost. Autoři grafiky si dali na své práci záležet a je to znát. Celý vzhled aplikace je přitom možno změnit díky podpoře skinů. Těch již nyní existuje přijatelné množství a tak budete mít z čeho vybírat.

Aplikace byla tvořena s ohledem na uživatele, kteří své zařízení ovládají jen tak prsty a je to vidět na ovládacích prvcích. Myslím že to ale není na škodu, každý z nás čas od času nemůže najít stylus a například v MHD se mi zdá použití prstů jako daleko schůdnější alternativa oproti rytí stylusem do displeje při každém větším poskočení autobusu. Ovládání aplikace je velmi jednoduché, zvládne je i laik a není třeba pročítat manuál.

Aplikace nabízí dvě kategorie práce – „Clocks“ (hodiny) a „Timers“ (stopky) které se volí první ze čtyř záložek, které dominují spodní části hlavního okna. Podle zvolené kategorie se také mění název i obsah zbylých tří záložek. V případě režimu hodin se jedná o zobrazení analogových hodin, digitálních hodin s kalendářem a světového času. V případě režimu stopek se jedná o klasické stopky, minutku (vícenásobnou), a vícenásobné stopky.

Jak jsem již řekl, aplikace nabízí podporu skinů. Platí to i pro hodiny – jak pro analogové tak i pro digitální. V režimu analogových a digitálních hodin můžete aplikaci přepnout do celoobrazovkového (nebo spíše celodisplejového) zobrazení. Z těchto dvou módů také můžete přidávat alarmy – a to dvěma způsoby – rychlým (kdy stačí pouze vybrat čas zaznění alarmu) či kompletním (kde si můžete kromě doby zaznění zvolit také dny ve které má alarm zaznít, typ zvuku a jeho hlasitost, opakování alarmu a dobu po kterou bude odložen po stisknutí tlačítka „Snooze“). Alarm je pak indikován malou ikonkou budíku u patřičné hodiny v zobrazení analogových hodin či u patřičné hodnoty na seznamu hodin v zobrazení digitálních hodin s kalendářem. Jako zvuk alarmu můžete vybrat buď .wav soubory či soubory MP3 – není žádný problém nastavit si jako alarm svou oblíbenou skladbu.

Obrazovce se světovými časy dominuje mapa světa s indikací dne a noci. Mapu je možno zobrazit na celý displej použitím tlačítka v jejím levém dolním rohu. Na mapě jsou červenými tečkami zobrazena města která má aplikace v databázi. Zbytek zobrazení tvoří oblasti s názvy měst. Můžete mít nastaveno jedno domácí a 3 zahraniční města. Ukázáním do okénka s názvem města zobrazíte dané město na mapě. Přenastavovat města můžete buď přímo na mapě nebo ze seznamu který se nachází v políčku s informacemi o aktuálně vybraných městech.

Nyní se podíváme na režim stopek. Můžete zde používat jednoduché stopky s mezičasy, jejichž seznam můžete vyexportovat do textového souboru pro další použití. Dále můžete používat vícenásobnou minutku, u které si můžete nastavit název, interval, zvukové upozornění (i zde může být ve formátu MP3) a jeho hlasitost, potěší i možnost automatického opakování. Velmi užitečné mohou být i vícenásobné stopky s mezičasem, i zde s možností exportu údajů do textového souboru.

V nastavení aplikace můžete měnit jednotlivé skiny, nastavovat vlastnosti jednotlivým pohledům, získat informace o nastavených alarmech, nastavit aby se zařízení nevypínalo při běžícím odpočítávání minutky, doplňkové nastavení světového času a v neposlední řadě nastavení aplikace jako spořiče obrazovky (tato možnost je využitelná pouze pro zařízení s Windows Mobile 2003).

Závěr:

Spb Time je velmi propracovanou aplikací pro práci s časem. Nabízí analogové hodiny, kalendář, světový čas, stopky s mezičasem a minutku. Všechny tyto funkce plní skvěle a po celou dobu testování jsem neobjevil něco co bych mohl Spb Time vytknout. Třešinkou na dortu je podpora skinů, možnost použít jako alarm soubory MP3 či funkce spořiče obrazovky. Na rozdíl od některých svých konkurentů „běhá“ Spb Time naprosto svižně a bez problémů. Pakliže hledáte náhradu za vestavěnou aplikaci Clock a chcete software s přidanou hodnotou, pak je pro Vás Spb Time tou správnou volbou!

Závěrečné hodnoceni:

+ velmi pěkné grafické rozhraní

+ podpora skinů

+ podpora MP3 jako alarmů

+ funkce spořiče obrazovky

+ možnost exportu časů ze stopek do textového souboru

Spb Time

Autor: Spb Software House

Zdroj: Spb Software House

Podporované počítače: PocketPC, PocketPC 2002, Windows Mobile 2003

Cena: 9,95 USD