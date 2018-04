Spb Mobile shell 3.0: úhlavní sok TouchFLO 3D v podrobné recenzi

Aplikace přináší nové pojetí ovládání se dvěma typy pohotovostní obrazovky a podporuje dotyková gesta.

Výhodou je dobrá optimalizace, nároky na operační paměť tak nejsou nijak velké. Mezi povedené inovace patří i svižné přechody mezi nabídkami s povedenými grafickými přechody.

Petrohradský tým Spb Software house je se svým projektem Mobile shell skutečným průkopníkem uživatelských nadstaveb, která zjednodušují ovládání Windows Mobile komunikátorů. Ačkoli si první verze aplikace získala oprávněně davy příznivců již před dvěma lety a byl to tak právě Mobile shell, který nastartoval trend snadného ovládání chytrých telefonů prstem, mnozí tuto módní vlnu připisují spíše iPhonu.

O chystané třetí generaci nejoblíbenějšího uživatelského prostředí se mluví dlouho, ale teprve v minulých dnech začalo Spb rozesílat novinářské licence nového Mobile shellu. Tradičně si jedna z nich našla cestu i do naší emailové schránky, a tak jsme měli možnost otestovat kvality nové verze z první ruky.

Používání nového rozhraní logicky předchází instalace, po jejímž doběhnutí bude paměť vašeho zařízení chudší o 8 MB.

Spb Mobile shell 3: v zajetí dotykových gest víc než kdy předtím

Po instalaci není nutné provádět aktivaci rozhraní ve správě obrazovky Dnes, vše se provede automaticky. Základní náhled zobrazuje v horním rámečku čas, datum a stručně informuje i o meteorologické situaci. Detailní pohled na počasí zobrazuje předpověď na tři dny dopředu. Na výběr je přitom spousta měst i z naší republiky. Teplotní interval může být zobrazen ve stupnici Fahrenheita nebo Celsia.





Pod stavovým rámečkem je pruh vyhrazen komunikaci, nechybí tak ikonka pro SMS, emaily a hovory. Máte-li nový email nebo zmeškaný hovor, pak je daná ikonka barevně zvýrazněna a doplněna o počet daných událostí. Nezbytným nástrojem je změna vyzváněcího profilu, v graficky uzpůsobeném menu pak lze měnit hlasitost (vyzvánění, systémové zvuky) i vyzváněcí tón. Vše je přitom navlečeno do slušivého kabátku celého prostředí. Do syrových Windows Mobile vás tak katapultuje leda editor SMS a e-mailů.

Pod další linkou je náhled na alarm, ještě níž se pak zobrazuje blížící se schůzka, je-li tedy na daný den nějaká naplánována. Spodní třetina obrazovky je pak vyhrazena měsíčnímu náhledu do kalendáře a spodní nástrojové liště pro vstup do hlubších nabídek Mobile shellu a jeho nastavení.

Levé softwarové tlačítko slouží k přepínání mezi základními nabídkami nadstavby, kromě dvojice pohotovostních obrazovek (lifestyle, profesionál) můžete přejít k nastavení aplikace, telefonnímu adresáři, oblíbeným kontaktům nebo počasí.

Volit přitom lze mezi dvojím zobrazením nabídek, základní karusel, při kterém nabídky dohromady tvoří pravidelný mnohostěn, který na tahy prstu do stran reaguje rotací. Nabízí se i volba dlaždic, která se evidentně inspirovala u menu X pannels z populárního zařízení Sony Ericsson Xperia X1.





Pohotovostní obrazovky jsou dvě, a zatímco schéma verze profesionál je nastaveno pevně, verze lifestyle nabízí celou řadu úprav. Na rozvržení lifestyle snadno přejdete vertikálním tahem prstu po displeji, případně přes pravou softwarovou klávesu.

Opětovným stiskem pravého tlačítka se otevírají brány k již zmíněné rozsáhlé přizpůsobitelnosti. Snadno tak lze změnit pozadí obrazovky, upravit rozvržení jednotlivých widgetů (modulů) nebo přidat modul nový (volba "přidat vychytávku").

Obrazovka lifestyle je tedy tvořena moduly - widgety, jejichž standardní rozvržení lze od základů změnit, na výběr přitom jsou:

Aplikace (přidání ikonky libovolné aplikace v telefonu)

Bezdrátový manažer

Kontakt (pro rychlou komunikaci s oblíbenými kontakty z adresáře)

Email, MMS, SMS (buď jednotlivě, nebo formou uceleného modulu)

Ukazatele (jas displeje, vyzváněcí profil, baterie, počasí)

Média (Media Player)

Čas (na výběr analogové/digitální zobrazení několika velikostí, kalendář)

S moduly pak lze dále pracovat, nabízí se tyto možnosti:

zástupce libovolně přeskupovat (rozvržení lifestyle se skládá z celkem tří obrazovek, tedy centrální, levé a pravé), modul jednoduše uchopíte a nadefinujete jeho novou pozici, přemístění na vedlejší obrazovku je možno s pomocí kontextového menu

nastavit jejich velikost (malá, střední, velká), ale ne u všech modulů tato možnost je

modul odstranit

Práce s moduly v mnohém připomíná widgety u Samsungu i900 nebo symbianové alternativy i8910. Pozice modulů je zcela libovolná, a tak je možné mít na obrazovce zástupce naházeny bez ladu a skladu, stejně tak lze ze zástupců utvořit symetrickou mozaiku.

Spouštěč a kontakty

Ať už máte rozvržení obrazovky jakékoli, spodní ovládací lišta se čtveřicí tlačítek vás neopustí. Funkci krajních jsme si již popsali, zbývá se tedy podívat na možnosti "spouštěče" (launcheru) a "kontaktů".

Spouštěč je rozdělen do dvou sekcí, a sice "oblíbené" a "nedávné", nabídku oblíbených lze přitom libovolně upravovat, obsah druhé sekce plně reflektuje používání zařízení a zobrazuje poslední používané aplikace.

V seznamu zástupců se pohodlně pohybuje s využitím dotykových gest, přechody jsou přitom stejně jako v celém rozhraní i tady velmi plynulé bez sebemenšího škobrtnutí.

Tahem prstu do strany (nebo klepnutím na pravé tlačítko s mozaikou) se rozvine další nabídka, tentokrát ve formě matice 3 x 3, která veškeré programy a nastavení komunikátoru rozděluje do osmi pevně daných skupin:

Organizér (kalendář, úkoly, poznámky, poslat kontakt)

Internet (oblíbené, historie, Live Messenger, Internet Explorer, Opera a další webové prohlížeče nainstalované v telefonu)

Multimédia (Media Player, Kamera, Obrázky)

Nástroje (správce úloh, zámek telefonu, soft reset, bezdrátový manažer, téma, podsvícení, profily,...)

Programy (veškeré aplikace v telefonu)

Nastavení (v základním náhledu ty nejčastěji používané, další členění na osobní, systém, připojení)

Zprávy (nová SMS, nový email, SMS, emaily)

Moje zkratky - lze přidat libovolné dokumenty nebo aplikace

Dílčí podnabídky jsou ještě v grafickém pojetí celé aplikace, při vstupu do kalendáře, tvorbě nové SMS, poznámky nebo úkolu se octnete v ne tak pěkném prostředí samotných Windows Mobile. Větší míru integrace bychom ale stejně očekávat ani neměli.

Do detailu je řešena nabídka kontaktů, která v základním náhledu nabízí fotokontakty pro 18 (u WVGA displeje) nejčastěji volaných jmen z telefonního adresáře. Přes menu lze opět libovolně měnit jejich pozice i velikost. Klepnutím na vybraný kontakt se objeví přehledná vizitka se zadanými údaji. Jedním dotykem tak lze přejít k tvorbě nové SMS, MMS nebo volání.

S využitím kontextové nabídky můžete kontakt upravit, přiřadit mu jinou fotografii nebo zvláštní vyzváněcí tón. Využíváte-li služeb komunitní služby Facebook, pak vás jistě potěší, že s ní Mobile shell spolupracuje.

Krom oblíbených kontaktů tato sekce obsahuje ještě další dvě karty - historii hovorů a samotný telefonní seznam. V případě záznamu volání se nabízí vlastně jen možnost dvojího zobrazení a to detailní historie nebo náhled se skrytými duplikáty.





Telefonním seznamem se pohodlně roluje dotykovými gesty, k vyhledání kýženého kontaktu je nutné využít klávesnice a zadáváním písmen (a tím postupnou filtrací) se dobrat hledaného jména – jakékoli lišty pro hrubší filtrování chybí.

Po stisku na daném kontaktu se zobrazí vizitka, kterou jsme popsali o tři odstavce výše. V menu se nabízí možnost tvorby nového kontaktu, která probíhá pod taktovkou Windows Mobile, nikoli Spb nadstavby.

Možnosti přizpůsobení:

V nabídce spousta témat pro rychlou změnu barevného ladění celého prostředí

Takřka libovolné úpravy obrazovky lifestyle (moduly a jejich pozice a velikost, pozadí)

Animace přechodů (on/off, několik typů animací – přecházení, zasunutí, stránkování, přeložení)

Nastavení lokalizace – nechybí čeština

Kalendář a agenda – zobrazení schůzek, budíku

Zobrazení kontaktu a nabídek (karusel nebo dlaždice)

Spb Mobile shell 3 v kostce: Nové pojetí se dvěma typy pohotovostní obrazovky. Podpora dotykových gest. Velký stupeň možnosti uzpůsobení obrazovky lifestyle. Svižné přechody mezi jednotlivými nabídkami okořeněné grafickými efekty (možno měnit). Dobrá optimalizace, nároky na operační paměti nejsou nijak velké. Podpora všech myslitelných rozlišení displejů (krom QVGA a VGA, i 320 x 320 nebo stále častější 480 x 800 bodů). Povedené grafické pojetí celého prostředí a dílčích podnabídek. Velké ikony aplikací (nastavení) a rozměrná tlačítka pro ovládání prstem. Povedená nabídka kontaktů a nový telefonní seznam, který ale nenahrazuje defaultní dialer (po stisku telefonu se tak zobrazí telefonní aplikace ryzích Windows Mobile).

Závěr

Celkově je používání nové verze Spb Mobile shellu radostí a po několika hodinách filozofii tohoto prostředí navyknete. Díky chytrému rozvržení je vše po ruce a k provedení libovolného úkonu či spuštění vybrané aplikace obvykle stačí minimum tahů či klepnutí na displej. A mimoto – díky duu pohotovostních obrazovek (profi, lifestyle) obvykle ke kýženému cíli vede dvojí cesta a je jen na uživateli, kterou zvolí.

Zaujalo nás také členění a možnosti personalizace lifestyle obrazovky, kterou si můžete od základu přetvořit. Pohyb mezi jednotlivými nabídkami je velmi svižný a samozřejmě podepřen líbivými efekty, které můžete kdykoli změnit.

Petrohradští programátoři tedy odvedli výbornou práci a jejich inovované řešení nepochybně budou i nadále používat někteří výrobci WM komunikátorů. Ono je prostě někdy lepší (a levnější) sáhnout po již odzkoušeném a funkčním řešení, byť samozřejmě za příslušné licenční poplatky, než se snažit vytvářet vlastní prostředí s nejistým výsledkem.

Přesto to nový Mobile shell nebude mít úplně jednoduché - konkurence je totiž nemilosrdná a to je v porovnání s dubnem 2007, kdy vyšla první verze programu, situace diametrálně odlišná - čtěte To nejlepší pro obrazovku Dnes.

Tím největším rivalem dozajista bude TouchFLO 3D, jehož třetí edici jsme před nedávnem důkladně otestovali. TouchFLO je totiž opravdu více spjato s celým operačním systémem, a tak se s graficky méně atraktivními nabídkami Windows Mobile uživatel ani nemusí setkat.

Obliba TouchFLO tedy v posledních měsících strmě stoupá a dle diskuzí jej začínají používat i dlouhodobí uživatelé Windows Mobile zařízení, kteří podobné dodatečné nadstavby dříve z principu odmítali.

Prodej Spb Mobile shellu nové generace byl zahájen 21. dubna. Nové zákazníky bude licence stát pravděpodobně necelých 30 USD (asi 620 Kč), upgrade z předchozí verze bude citelně levnější.