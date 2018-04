Spb Mobile Shell 2.0: roztančí každý komunikátor

Mobile Shell se loni na jaře ihned po svém uvedení bleskurychle zabydlel snad v každém Pocket PC, které jej jednou okusilo. Spb totiž vyvinulo uživatelské rozhraní, které umožnilo snadné ovládání těchto přístrojů jednou rukou. Připomeňme třeba velké ikony všech menu, výbornou obrazovku Nyní nebo vylepšený správce kontaktů. Nového toho bylo samozřejmě více, ovšem tyto uvedené přednosti byly bezesporu těmi nejdůležitějšími.

To, co se nám ale zdálo být před dvanácti měsíci takřka dokonalé, by dnes po úspěchu systémového prostředí Apple iPhonu takové vavříny nesklízelo. Může se nový komunikátor s nainstalovaným Mobile Shell 2.0 co do komfortu ovládání rovnat americkému hitu? Odpovědí se vám dostane v naší recenzi.

Instalace: bez ní to nejde

Stáhněte si z oficiálních stránek softwarové laboratoře Spb instalační archiv a proveďte instalaci, která zkonzumuje v paměti vašeho přístroje asi 3 MB. Po jeho restartu na vás mrkne známá obrazovka Nyní, která si získala nesmírnou oblibu. Pro uživatele starší verze toho možná nebude tolik nového, ovšem ti, co s ní neměli tu čest, budou doslova nadšeni.

Obrazovka Nyní

Standardně první obrazovka, kterou vás komunikátor uvítá po probuzení ze spánku. Přehlednou formou sděluje veškeré podstatné informace (datum, čas, stav baterie, síla, počasí a hlasitost), informuje o nadcházejících schůzkách zapsaných v kalendáři a samozřejmě zobrazuje zmeškané hovory a příchozí textovou korespondenci.





Vše výše uvedené známe i z předchozích verzí, nově je však ve spodní části obrazovky navigační lišta se čtveřicí ikonek. Ty slouží k rychlému přepínání mezi obrazovkou Nyní a hlavním menu.





Svou obrázkovou zkratku získala i obrazovka s fotokontakty, která je zbrusu nová. Jednoduše zde můžete do připravených kolonek ukládat jména z telefonního seznamu, která na vašem měsíčním výpisu volání figurují nejčastěji. Netřeba dodávat, že je vhodné mít u každého jména fotografii. Křížkem obrazovku Nyní uzavřete a dostanete se na výchozí obrazovku Dnes.

Spb Menu: efektní animace

Po instalaci aplikace se automaticky jedné softwarové klávese přiřadí Spb Menu, které je členěno do tří sekcí. V horní jsou ikonky k rychlému spouštění nejpoužívanějších aplikací. Prostřední oddíl je hlavním rozcestníkem ke všem funkcím, programům a možnostem nastavení celého zařízení. Po klepnutí na některou ze šesti ikonek budete mile překvapeni efektním přechodem na novou stránku.





Animované přechody a dotyková gesta jsou zkrátka v kurzu a ruští vývojáři to moc dobře vědí. Své role se chopili opravdu bravurně a tak si uživatel může volit mezi několika styly přechodů. Pokud je vám proti srsti přejíždění obrazu, pak můžete přepnout na posouvání (sliding), převracení (flipping) nebo přelamování v půli obrazu.

Na animacích se tvůrci doslova vyřádili a jsou tak dotaženy do posledního detailu. Strach nemusejí mít ani majitelé hůře vybavených přístrojů, HTC Touch nemá s vykreslováním nejmenší problém.

Abychom to nezamluvili, onu šestici ikon tvoří:

Organizér (kontakty, kalendář, úkoly, poznámky, posílání kontaktů)





Internet Explorer (vestavěný webový prohlížeč)

Multimédia (WM player, fotoaparát, prohlížeč obrázků)





Nástroje (soft reset, rotace displeje, zamčení přístroje, správce úloh, průzkumník,…)

Programy (seznam všech aplikací aktuálně nainstalovaných na zařízení)

Nastavení (všechna nastavení přístroje, analogie s výchozím menu)

Spb Mobile Shell 2.0

Možnosti přizpůsobení

Už první verze této aplikace umožňovala uživateli si řadu věcí přizpůsobit k obrazu svému, u nové verze tomu není jinak.

Krom změny barevného nádechu celého rozhraní lze měnit (volit):

Styl obrazovky nyní (classic, professional), její automatické zobrazení po probuzení

Obrazovka Dnes – přiřazení aplikace softwarovým tlačítkům, zobrazení hladiny jasu displeje

Animace – kromě stylu grafických přechodů, lze animace i úplně deaktivovat (nutný softreset), animace jsou ale velkou devizou této aplikace a bez nich tak trochu ztrácí své kouzlo

Moduly – zobrazení (deaktivace) jednotlivých modulů na obrazovce Dnes

Počasí – volba lokace pro předpověď (databáze čítá desítky tisíc měst), volba teplotních jednotek u předpovědí počasí (Celsia, Fahrenheit), aktivace automatické aktualizace

Barevná témata – plejáda barevných vzorů, které nikdy neomrzí





Závěr: povedený nástupce

Spb Mobile Shell 2.0 je velmi dobře vyladěná aplikace, jejíž běh ani není příliš náročný na operační paměť. To je dnes, kdy je 128 MB porce ještě stále luxusem, velmi důležité.

Pokud hledáte rozhraní, které by vám zjednodušilo ovládání Pocket PC v celém rozsahu, pak není v tuto chvíli lepšího pomocníka, než je recenzovaný program. Jistě, Touch telefony nabízejí v základu TouchFLO, které ale zdaleka není tak oblíbené a úspěšné, jak si jeho tvůrci malovali.

A může se tedy Pocket PC vybavené Mobile Shell 2.0 v komfortu ovládání rovnat mobilu od Apple? WM jsou citelně pružnější a menu přístrojů s tímto OS daleko košatější, Mobile Shell však pohybovými gesty a velkými ikonami skutečně dovoluje drtivou většinu úkonů zvládnout jednou rukou. Tolik pohodlné jako OS X to sice není, přesto jde o výborné rozhraní, které patří ve své kategorii na špici.

Spb Mobile Shell 2.0 je určeno pro všechna Pocket PC na systému Windows Mobile 5.0 a 6. Každý má navíc možnost si aplikaci vyzkoušet a zjistit tak, zda není investice takřka 30 USD (asi 500 Kč) zbytečná. Pokud jste ale vlastníky licence na jednu z předchozích verzí, pak za povýšení na verzi novou zaplatíte jen polovinu.

Zkušební verzi stahujte zde