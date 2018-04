Spb Mobile DVD - noste všechny své filmy v kapse

Kapesní počítač je kromě jiného vhodný také na poslech hudby či přehrávání videa. Filmy v DivX nebo XviD formátu však mají stovky megabajtů a velikost paměťových karet ve většině zařízení by více než jeden film - a někdy ani to ne - stejně nepobrala. Existuje ale řešení, jak na kartu vtěsnat filmů třeba hned několik, aniž by se to projevilo na jejich kvalitě. Stačí využít některý z konverzních programů, které se postarají o přizpůsobení velikosti obrazu právě pro vaše zařízení.

Na Palmare jsme vám představili již několik podobných aplikací - DivXEncoder, který nabízí mnoho funkcí a je zdarma, SmartMovie, jenž je využitelný jak pro PDA, tak Symbian zařízení nebo Pocket DVD studio. Před několika dny vydala svůj nový program společnost Spb Software House a na její Mobile DVD se nyní blíže podíváme.

Program není určen pro PDA, jak je u tohoto výrobce zvykem. Jedná se o čistokrevnou aplikaci pro PC, přičemž kapesní počítač s ním můžete sesynchronizovat a výsledný soubor bude ukládán buď do jeho paměti, nebo na kartu, pokud je k dispozici. Nechybí samozřejmě možnost uložení na pevný disk vašeho počítače a následné zkopírování souboru do PDA ručně.

Po instalaci programu a jeho startu se spustí průvodce, který vám pomůže s převodem vašich DVD nebo videosouborů pro mobilní zařízení. Pokud jste při instalaci zadali češtinu, bude celý program v tomto jazyce.

V dalším kroku se vybírá zdroj videa - volit můžete z DVD filmu nebo MPEG, AVI či WMV videosouboru.

V závislosti na výběru se objeví buď soubor, který jste zvolili, nebo se načte menu DVD. V něm se můžete pohybovat jako na běžném přehrávači, tzn. spustit menu, vybrat zvukovou stopu či titulky.

Poté stačí snímek spustit a v dalším kroku nechat konvertovat buď celý film či zvolenou kapitolu (v případě DVD). Označit můžete i počáteční a konečnou část a udělat si vlastní výběr z videa. Film můžete libovolně projíždět, což usnadní posuvník se zobrazením času jednotlivých scén, nechybí rovněž možnost poslechu zvuku.

Dalším krokem je vybrání výstupního formátu souboru (XViD a WMV), rozlišení obrazovky mobilního zařízení (čtyři typy) a poměr stran filmu. Zvolit můžete i zoomovací mód, v závislosti na videu. Pak stačí již jen zvolit kvalitu videa, přičemž se zobrazí jeho výsledná velikost v megabajtech a bitrate, vybrat umístění výstupního souboru a konverze může začít.

Během převádění si můžete určit, zda chcete preview konverze rovnoměrně, upravit jas či vypnout počítač po skončení. O aktuálním stavu průběhu program informuje formou odhadu zbývající doby.

Rychlost konverze, kvalita a titulky

Konverze je v případě programu Spb Mobile DVD poměrně rychlá. Dvouminutový soubor o výsledné velikosti 10MB byl zkonvertován zhruba za 30 vteřin, v případě DVD byla rychlost podobná. Nutno podotknout, že jsme volili nejvyšší kvalitu a rozlišení pro VGA displeje - s větší kompresí pro menší obrazovku je převod ještě rychlejší. Program jsme testovali na notebooku s procesorem Centrino 1,7GHz a 512MB pamětí RAM - na rychlejších zařízeních bude proces konverze trvat kratší dobu.

Výsledná kvalita byla odpovídající dané kompresi a snížení velikosti rozlišení.

V případě DVD není převod s titulky problém, pokud je v nastavení zapnete, DivX nebo XViD formát však bude převeden bez nich a s titulky si budete muset poradit jinak.

Zhodnocení

Spb Mobile DVD je vcelku povedený program, který umožňuje jednoduchý převod DVD či video souborů do formátu pro kapesní počítače. Oproti podobným programům je o něco málo rychlejší, na druhou stranu takový DivXEncoder je zcela zdarma a nabízí všechny funkce, co Mobile DVD. Tomu také chybí podpora titulků či nemožnost určení jiného rozlišení displeje než pro PDA - čímž je aplikace nepoužitelná například pro majitele smartphonů.

Cena programu, který si můžete vyzkoušet, avšak přes obrazovku při promítání zkonvertovaného snímku bude zobrazen nápis o neregistrované verzi, činí 24,95USD a získat jej můžete ze stránek výrobce zde.