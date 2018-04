Spb GPRS Monitor – ohlídejte si přenesená data

Ceny za připojení k Internetu nás bohužel stále nepatří k nejnižším. Nejinak je tomu u připojení k Internetu přes GPRS. Pokud tedy nepatříte mezi šťastlivce s EuroTel Data Nonstop, budete pravděpodobně hledat cesty jak za připojení k Internetu ušetřit. Základem všech pokusů o jakékoli úspory by měla být evidence. Nemůžete přeci uspořit, pokud nevíte kolik dat kdy přenesete a jakou částku za tato přenesená data utratíte. Aplikací pro monitorování připojení přes GPRS existuje povícero, dnes se však podíváme jen na jednu z nich – Spb GPRS Monitor.

GPRS Monitor se řadí mezi výtvory německé společnosti Spb Software House. Mnozí z Vás se s názvem této společnosti zcela jistě již setkali – vždyť se jedná o jednoho z nejaktivnějších tvůrců software pro PocketPC! Společnost Spb také založila servery PocketpcDN, DeVBuzz a SmartphoneDN – jedny z nejnavštěvovanějších vývojářských serverů orientovaných na vývoj software pro mobilní zařízení s Windows CE. K nejznámějším aplikacím Spb Software House patří například Spb Pocket Plus, Palbum Picture Viewer, Spb Finance, Spb Quick či například velmi dobrá náhrada virtuální klávesnice – Spb Full Screen Keyboard…

Nyní se pojďme podívat na samotnou aplikaci. Ta je tvořena ze tří částí, které jsou samozřejmě dokonale provázány – z ikony zobrazované v taskbaru, pluginu do obrazovky Today a v neposlední řadě z prohlížeče údajů. Protože si každá z částí zaslouží stejnou pozornost, budu se věnovat každé zvlášť. Nejprve se ale podíváme na nastavení aplikace.

Nastavení GPRS Monitoru

Než začnete GPRS Monitor naplno využívat, bude nutné provést pár nastavení. Ze všeho nejdřív bude nutno nastavit údaje o Vámi použitém tarifu. Pokud si nejste jisti kolik si Váš operátor za připojení přes GPRS účtuje, nezoufejte! Můžete si totiž vybrat z rozsáhlého seznamu tarifů různých světových operátorů, samozřejmě na seznamu nechybí ani naše česká trojka – Eurotel, T-Mobile a Oskar a to včetně všech svých GPRS tarifů (i pro předplacené karty). Pokud si chcete být jisti že máte aktuální data, můžete ihned provést update souborů s tarify – vyžaduje to však aby Vaše PocketPC bylo připojeno k Internetu. Pokud si chcete všechno nastavit hezky po svém, stačí nastavit měsíční poplatek, případně počet dat které máte v ceně a také cenu za jednotku (její velikost můžete nastavit) přenesenou nad limit. Dále můžete nastavit poplatky za časový úsek po který hodláte být online, velikost bloku přenášených dat, hodinové účtování (většina těchto údajů se bude hodit spíše při vytváření tarifu pro některého ze zahraničních operátorů) či začátek měsíce. Pokud zároveň využíváte služeb více operátorů či pokud často cestujete, nezoufejte! Nastavení tarifů totiž můžete ukládat až do pěti různých profilů a mezi nimi pak můžete jednoduše přepínat. Pro správnou funkčnost GPRS Monitoru doporučuji ještě nastavit které spojení má být monitorováno (může se stát že máte na svém zařízení nakonfigurováno více GPRS připojení – například pro různé mobilní operátory – a mohlo by se stát že by jste monitorovali jiné spojení než to které právě používáte). Nakonec si můžete nakonfigurovat ještě vlastnosti ikony GPRS Monitoru která bude zobrazována v taskbaru – její polohu a typ zobrazení, které bude používat - mohou být zobrazeny statistiky pro aktuální den, týden, či pro aktuální spojení.

Ikona v taskbaru

Ikona GPRS Monitoru je jednou z jeho nejužitečnějších součástí. Ve svém standardním zobrazení informuje o rychlosti spojení, velikosti bloku přenášených dat, a o stavu baterie. Pokud na ni však ukážete tužkou, odhalíte její hlavní funkci a použití ikony si velmi oblíbíte. Zobrazí Vám totiž přehledné statistiky o datových přenosech v období které jste si zvolili v nastavení, dále o využití spojení, jeho rychlosti, ceně za den či souhrnné ceně. Naleznete zde také graf s přehledem přenosů během jednotlivých dnů v týdnu (když na tento graf ukážete tužkou, spustíte automaticky prohlížecí část GPRS Monitoru), regulátor jasu, graf zobrazující aktuální stav akumulátoru s odhadem zbývajícího času, informace o právě zvoleném profilu GPRS Monitoru, a tlačítko pro připojení/odpojení se od Internetu (tuto funkci ocení zejména majitelé zařízení s Windows Mobile 2003 Phone Edition, kterým se z nějakých důvodů nelíbí koncept vždy připojeného zařízení).

Today plugin

Today plugin je další užitečnou součástí GPRS Monitoru. Standardně zobrazuje informace o počtu přenesených dat a jejich ceně, o přenosové rychlosti, odhadované výdrži akumulátoru, zobrazuje také ikonu pro rychlé spuštění prohlížecí části GPRS Monitoru či Pocket Internet Exploreru. V nastavení pluginu si však můžete aktivovat zobrazení regulátoru poosvětlení, ikony nastavení připojení či ikony pro rychlé spouštění aplikace Inbox. Můžete si také nastavit interval ve kterém se budou zobrazované informace obnovovat.

GPRS Monitor prohlížeč

Poslední, ne však méně důležitou součástí GPRS Monitoru je jeho prohlížeč. Nejedná se o prohlížeč v pravém slova smyslu, tak jsem si tuto součást pracovně pojmenoval já. Jde o ústřední součást celého balíku, pomocí které je možno celý balík nastavovat a můžete s ní detailně nahlížet na statistiky přenesených dat. Ty si můžete nechat zobrazit podle dvou kritérií – podle ceny nebo podle množství přenesených dat. Na statistiky můžete nahlížet v měsíčním, denním, či hodinovém pohledu (zejména v posledních dvou variantách Vám pomůže možnost zvolit si den pro zobrazení). Nejužitečnější funkcí prohlížecí části je generování zpráv o datových přenosech. Stačí si zvolit časové období pro které chcete zprávu vygenerovat a ukázat na jediné tlačítko. Výsledkem je podrobná zpráva s údaji za celé období včetně rozpisů po jednotlivých dnech. U jednotlivých dnů naleznete kromě standardních údajů o přenesených datech a ceně také statistiku přenosů v různých časových úsecích a konečný stav přenesených dat v čase odpojení. Zprávy můžete přímo z prohlížeče ukládat do standardních textových souborů.

Závěrečné hodnocení:

+ snadné ovládání

+ příjemné uživatelské rozhraní

+ velké množství funkcí

+ plugin do Today obrazovky

+ přehledné statistiky

+ podrobné zprávy s možností exportu

- pro někoho možná cena ($14.95)

Závěr: Spb GPRS Monitor je do posledního detailu propracovanou aplikací, nabízí řadu funkcí které uspokojí jak běžného, tak náročného uživatele. Hodí se nejen profesionálům kteří potřebují být neustále připojeni (a z nějakého důvodu nepoužívají Eurotel Data Nonstop), ale i běžným uživatelům kteří hodlají evidovat své výdaje za mobilní připojení k Internetu. Cena aplikace se může někomu zdát poněkud vyšší, myslím si však, že se jim jejich investice brzy vrátí v podobě peněz ušetřených za připojení. Spb GPRS Monitor vřele doporučuji všem, kteří chtějí mobilně komunikovat a přitom ušetřit!

Spb GPRS Monitor

verze 2.0

Autor: Spb Software House

Zdroj: Spb Software House

Cena: $14.95

Podporovaná zařízení: PocketPC/PocketPC 2002, Windows Mobile 2003