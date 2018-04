Spawn & Radium, dvě nové 3D hry pro Pocket C

Reálný grafický výkon současných kapesních počítačů se sice stále nemůže rovnat specializovaným kapesním herním zařízením, přesto se ale stále častěji objevují vynikající 2D a také 3D hry, které za pozornost rozhodně stojí. Pro všechny majitele Pocket PC jsou určeny dvě herní novinky Spawn a Radium z produkcí firem ZIO Interactive a Karma Studios.



Tajemné mocnosti pekla musíte přemoci v 3D akční hře Spawn navržené dle známé komiksové předlohy. K popularitě hry určitě částečně přispěje i před několika lety do kin uvedený stejnojmenný film Spawn, který si ve své době ohledně digitálních počítačových efektů opravdu nezadal s těmi efektově a technicky nejkvalitněji zpracovanými filmy. Bitva Hellspawnu proti Andělům v reálném 3D prostředí určitě bude někoho zajímat, stejně jako poměrně kvalitní vektorová 3D grafika.



30 USD za Spawn mohou obětovat pouze majitelé novějších Pocket PC s procesory StrongARM a XScale (HP Jornada560, iPAQ 3600+, Fujitsu Siemens Pocket LOOX apod.), na starších Pocket PC hra nefunguje. Spawn vyžaduje 8 MB volné paměti, lze ho ale samozřejmě nainstalovat i na paměťovou kartu.



































Na hře samotné toho není příliš co popisovat. Téměř dokonale akční 3D řežba plně ve stylu komiksu obsahuje většinu herních prvků známých akčních her včetně osobních souborů s různými zbraněmi. V roli Spawna můžete skákat (dokonce útočit skokem), kopat a jinak se pohybově pitvořit, sbírat různé věci, zbraně a bonusové body. Postupem času získáte nové převleky a zbraně pro manuální likvidaci protivníků. Velmi důležité je sbírat časové prémie, neboť každý level je limitován právě časem. Animace postav provedená s pomocí klasických spritů je na nových Pocket PC velmi plynulá, stejně jako celý herní engine.Na principu boje dobra a zla funguje řada počítačových her. Výjimkou není ani další a tentokrát opravdu žhavá novinkaod Karma Studios. Opět se jedná o graficky celkem zdařilou 3D akční hru (tentokrát v již mnohokrát osvědčeném landscape módu), jejíž hlavní hrdinkou je tentokrát lepá děva s poněkud provokujícím jménem Nova.Nova je opravdu drsné děvče a se svými protivníky si žádné servítky rozhodně nebere. Protihráče Nově v Radium tvoří tři hlavní lidé: vědec, strážce a obchodník. Zatímco vědec je většinou minimálně ozbrojen a lze ho celkem snadno zlikvidovat, u bezpečnostních služeb představovaných po zuby ozbrojenými strážci je tomu přesně naopak. Ochranka objektů je kvůli velké výzbroji naštěstí dost pomalá, a máte-li hbité prsty a ovládací prvky Pocket PC vydrží ten nápor, můžete strážce také relativně snadno zlikvidovat. Obchodník oblečený ve slušivém obleku prvotřídní kvality a střihu a la James Bond je velmi rychlý, ale jeho sáčko naštěstí není neprůstřelné.Ve futuristickém prostředí hry ve čtyřech hlavních lokacích (laboratoř, podzemí, město a kancelář) s celkem 16 levely musíte plnit různé úkoly a pochopitelně po své cestě likvidovat nepohodlné svědky a nepřátelské postavy. Na konci celé hry vás čeká hlavní postava, která má na svědomí celou (u akční hry obvyklou primitivní) herní zápletku, to bych ale už prozradil příliš...Radium je určeno pro Pocket PC s procesory MIPS/ARM/XScale, vyžaduje 9 MB volné paměti a stejně jako u Spawn lze hru nainstalovat na paměťovou kartu. Hra používá vlastní 3D engine speciálně navržený pro kapesní zařízení s relativně "pomalými" procesory a je opravdu dost svižná. Pro vývojáře a později možná i pro uživatele bude k dispozici RAD World Editor pro navrhování vlastních herních lokací. Že to produkce Karma Studios se svou hrou myslí opravdu vážně, dokazuje existence verze i pro Gameboy Advance/GP32, v přípravě je navíc i verze pro mobilní telefony Nokia N-gage. Cena Radium je o něco nižší než cena Spawn, i tak je ale 25 USD pořád ještě docela dost.