Špatně se vám čte? Není na vině váš FONT?

Jak si usnadnit čtení...

Stále víc lidí propadá kouzlu čtení elektronických knih a tedy rovněž textů na displejích svých PDA. Stejně tak jako dobrý program pro čtení knih je důležitý i styl, kterým si necháte svoji knihu zobrazovat. Nebereme teď v potaz jiné parametry, jako je ovládání aplikace, autoposuv, pohodlí pro práci se soubory, VFS podpora apod. Dnes nás zajímá jen ta podstatná část displeje, kde se zobrazuje vlastní kniha.

Prvním parametrem je velikost fontu. Nesmí být ani příliš velký (to aby se na displej vůbec něco vešlo) ani malý (kvůli čitelnosti a únavě), zkrátka tak akorát.

Některé programy nabízejí ještě jednu důležitou možnost, a tou je technologie vyhlazování písma (v různých modifikacích), která na displejích PDA dokáže přiblížit vzhled fontů tištěnému písmu v knihách. Pokud jste náruživým čtenářem a čtete pravidelně, měli byste si jeden z takovýchto readerů alespoň prozkoušet, uvidíte, že se vám bude číst lépe.

Jedním z podceňovaných parametrů je i pozadí. Dobrý reader vám umožní alespoň inverzní zobrazení (bílé písmo na černém pozadí), které v různých situacích může být pohodlnější (třeba večer ve tmě, když si čtete před spaním). Některé programy vám umožní si barvu fontu i pozadí nastavit (PalmReader) a existují aplikace (mikroBook), které vám umožní nastavit si pozadí a dát mu tak třeba charakter nažloutlého papíru apod.

Velikost ovšem není všechno a asi nejdůležitějším parametrem vůbec je používaný typ fontu.

Typ fontu? Ideální font na čtení neexistuje!

Již dávno pryč je doba, kdy uživatel na PalmOS byl odkázán na jeden systémový font a jeho modifikace (tučný, velký a velký tučný). Pomocí FontHacku bylo možné již dávno font v jednotlivých aplikacích změnit a dnes většina programů pro čtení textů nabízí i možnosti alternativních fontů. Ty je možné vytvářet v editoru fontů z TrueTypových řezů písma Windows (WordSmith, QuickWord apod.), využít jeden z nabízené sady fontů (DocToGo, PalmReader apod.), či upravit fonty pomocí technologie FontBucket firmy Handshigh (QuickOffice apod.). Majitelé PocketPC handheldů mají rovněž k dispozici několik fontů.

Změna fontu patří k jedné ze stěžejních výhod čtení na PDA displejích. Vskutku - to vám žádná papírová kniha nemůže nikdy nabídnout! Můžete změnit typ fontu a nastavit si svůj oblíbený. Máte unavené oči, nebo jedete v autobuse a "kniha" (PDA) se chvěje? Jednoduše zvětšíte font!

Samozřejmě neexistuje recept na univerzální font na čtení knih. Je to velmi individuální a právě proto má zde uživatel velké pole působnosti i prostor k experimentování. Velmi samozřejmě záleží i na rozlišení vašeho displeje.

Hezky česky

Nezbytný odstaveček o problémech diakritiky se samozřejmě nevyhne ani dnešnímu článku, ač bychom si jej rádi odpustili. Ano, většina výrobcem již připravených řezů písma neumí česky a my si musíme s fonty trošku pohrát. Většina programů na konverzi fontů nám naštěstí dokáže převést font i s diakritikou a s některými písmy si můžete pohrát třeba v aplikaci Handy Font Editor a "dočeštit" tak některé sady svépomocí. Lze využít i Lubákovy fonty pro PalmOS do OS5, a to v kombinaci s FontHackem.

A co bychom čtenářům eKnih ve vztahu k fontům poradili?

Jestli vám čtení e-knih dělá problémy, možná je příčina v použitém fontu. Zkuste vyzkoušet jiný, či si jej vytvořit v konvertoru ze svého oblíbeného řezu. Důležitý je nejen typ, ale i velikost při konverzi. Nebojte se experimentovat, pokud nemáte svůj "optimální" font vyhledán už dávno na PC, může být jeho optimalizace otázkou týdnů a měsíců. Ale font na displeji PDA se může lišit od toho vašeho počítačového favorita - obzvláště máte-li k dispozici jen "starší" rozlišení 160x160 pixelů!

Odměnou za trošku shánění a experimentování vám bude snadnější čtení, a jestli nad knihou trávíte spoustu času, hledání toho vašeho ideálního fontu se rozhodně vyplatí!