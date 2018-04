Spasí mobilní melodie prodej hudby?

Podle dostupných informací lidé na celém světě loni za hudbu v libovolné podobě utratili 32,2 miliard dolarů. Vydavatelé si stěžují, že tržby z prodeje hudby klesají, protože si ji lidé raději stahují zdarma z internetu a kupují si proto méně CD. Existuje ale odvětví prodeje hudby, kde loni obrat vzrostl o 40 % na 3,5 miliardy dolarů, tedy více než 10 % celkových tržeb.

Mobilní hudba je příležitostí pro každého

Na konci ledna se konala ve francouzském Cannes konference Midem, kde se setkávají zástupci hudebního průmyslu. Letos byl velký zájem o část, věnovanou distribuci hudby v digitálním světě, kam patří i mobilní telefony. „Není pochyb o tom, že hudba je základní součástí mobilního byznysu,“ prohlásil Ralph Simon, předseda mobilního fóra při Midem.

„Hudba v mobilních sítích, to je obrovská příležitost pro celý hudební průmysl – umělce, manažery, vydavatele a nakonec i pro prodejce,“ dodává Simon. Podle analytiků si to zatím uvědomují především výrobci mobilů a zástupci mobilních operátorů, kteří na prodeji vyzváněcích melodií vydělávají nejvíce. Ale oddělení pro mobilní hudbu už si založil i takový gigant jako je hudební společnost Universal.

Zájem o mobilní hudbu prorokuje i Takeshi Natsuno, generální ředitel japonského mobilního gigantu NTT DoCoMo. „Lidé v Evropě si stahují hudbu do mobilu a hrají mobilní hry stejně rádi jako lidé v Japonsku,“ podotknul Natsuno, když se evropským manažerům chlubil 40 miliony předplatitelů podobných služeb, které NTT DoCoMo získal za pět let.

Zájem je o vícehlasé melodie

Vlastní vyzváněcí melodie byly vždy populární, ale až na pár Nokií je lidé nemohli používat. Teď už se prodávají prakticky jen mobily, které umožňují stahovat si nebo upravovat vlastní melodie, velmi často již vícehlasé. „Vícehlasé melodie znamenaly bod zlomu v zájmu uživatelů mobilů, jsou mnohem atraktivnější,“ říká Petr Váverka z české pobočky výrobce mobilů Alcatel, který byl jeden z prvních, kdo začal vícehlasé melodie v mobilech nabízet.

Takové vyzváněcí melodie už se blíží svou kvalitou souborům MP3 které se používají v přenosných přehrávačích. „Vyzvánění ve formátu MP3 teď bude trend, brzy přestavíme mobil, který tento formát pro vyzvánění podporuje,“ říká Váverka. Právě v Cannes bude za pár týdnů výroční kongres mobilních operátorů a výrobců mobilů. Je dost pravděpodobné, že Alcatel představí svůj hudební mobil zde.

Mezi zákazníky jsou vyzváněcí melodie na motivy známých hitů velmi populární. Žebříčkům vévodí klasické a filmové melodie, stejně jako skladby z předních míst běžných hitparád. „U zákazníků sítě T-Mobile je tento segment velmi oblíbený. Z tohoto důvodu neustále rozšiřujeme nabídku protálu t-zones, kde si zájemce může vybrat z 15 kategorií a objednat si tak např. melodii ze svého oblíbeného filmu stejně tak i naprostou novinku z MTV European TOP 20,“ prozrazuje tiskový mluvčí T-Mobile Jiří Hájek.

Za hudbu se platí i na mobilech

Na internetových stránkách našich operátorů lze nalézt žebříčky nepopulárnějších vyzváněcích melodií. Majitelé mobilů za vyzváněcí melodie platí a to i přesto, že jedna stojí deset, ale třeba i padesát korun. Najít kvalitní melodii pro mobil na internetu, za kterou se neplatí, je přitom problém. Nezbývá proto nic jiného, než za ni zaplatit. Zákazníci jsou navíc za cokoliv, co souvisí s mobily, zvyklí platit.

Sami výrobci mobilů do svých přístrojů hudbu od známých interpretů příliš nedávají. „Pokud je v mobilu konkrétní skladba, je to vždy na základě požadavku některého ze zákazníků – operátorů nebo některých trhů,“ vysvětluje Petr Váverka a dodává, že k této praxi vedou vysoké licenční poplatky za hudební skladby. Když by výrobce chtěl dát do mobilů skladbu jako vyzváněcí melodii, musí zaplatit poplatky za všechny prodané mobily.

Je proto výhodnější prodat levnější mobil a nechat na uživatelích, ať si stáhnou a zaplatí melodii podle svého vkusu. Prognózy na příští roky ukazují, že to je správná cesta. A jak na konferenci Midem dodal hudební veterán Peter Gabriel, určitě se dočkáme i toho, že někteří populární hudebníci budou své skladby přímo vydávat i ve verzi pro mobilní telefony.