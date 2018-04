Spasí hudba v telefonech mobilní sítě?

Digitální rozhlasové vysílání a možnost poslouchat písničky v mobilu by se mohly pro mobilní operátory stát významným zdrojem příjmů a současně impulsem k většímu zájmu o sítě a telefony UMTS. Současné sítě to neumožní a i UTMS musí ještě udělat pár kroků, ale hudba v mobilech by se měla stát tím, kvůli čemu si možná UMTS v budoucnu pořídíme.