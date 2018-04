Spása tendru přichází s aukcí?

Dnes je už naprosto zřetelně viditelné, že celý proces výběrového řízení na třetího operátora se dostal do nepříjemně slepé uličky, z níž východ vede špalírem nepříjemných dotazů a narážek. Asi i poslední snílky včetně mne opustila idea, že se v Čechách podaří ukočírovat událost podobného rozsahu bez skandálů; v momentě, kdy se veřejně publikují důvěrná doporučení výběrové komise ministru dopravy a spojů jen málokdo je zcela a nezvratně přesvědčen o tom, že o výběru toho správného kandidáta se nerozhodovalo někde v pozadí, za pomoci "mimonabídkových vyrovnání".

V takové chvíly je třeba se ptát, jak celou záležitost ukončit s maximální důstojnostní a pokud možno s čistým štítem. Zrekapitulujme tedy fakta:

ČTÚ doporučuje na základě podmínek tendru konsorcium Český mobil, kde figuruje problematická IPB a málo známý operátor TIW s minimem zkušeností v GSM a s nulou zkušeností v DCS-1800. Zástup sedmi zbývajících uchazečů o licenci se shoduje na tom, že pokud Český mobil porazí ostatní renomované uchazeče, bude to velmi podivné a někteří si vyjadřují svoji touho postěžovat si.

Proti TIW a tedy Českému mobilu stojí dnes v jednom šiku téměř všichni telekomunikační odborníci - jedni se podivují nad tarify, další pochybují o pokrytí, ostatní upozorňují na nedostatek zkušeností, finanční zázemí i zvažovaný odchod TIW z Rumunska. Tento názor zastává i významná část novinářů, jimž zase nevoní přítomnost IPB. Z tohoto úhlu pohledu je výběr Českého mobilu tou nejnešťastnější variantou, která spustí lavinu stížností a dohadů.

Na druhou stranu Český mobil doporučila výběrová komise na základě podmínek a rozhodně by se velmi špatně vysvětlovalo, jak to, že vláda vybrala někoho jiného v pořadí, než jak doporučilo ČTÚ, také jde o nejsnazší cestu ke znevážení regulátora, což si také nikdo nepřeje. Z tohoto úhlu pohledu je výběr někoho jiného, než Českého mobilu, to nejméně šťastnou variantou.

Z těchto dvou variant bude muset vláda vybrat na svém zasedání 29. září 1999: pošle k šípku davy novinářů a závislých i nezávislých odborníků a významných firem, nebo hodí přes palubu výběrovou komisi, ČTÚ i s jeho šéfem Stádníkem? Jak snadno se vláda rozhodne o tom, která z těchto variant je lepší?

Možná existuje třetí cesta: aukce. Nyní, když již máme čtveřici kandidátů, kteří nabídli zajímavé ceny i pokrytí, není důvod, proč nepoměřit i jejich finanční síly a při té příležitosti vyspravit státní rozpočet. Jen pro ilustraci - v podobně mobilně perspektivním Maďarsku vláda za licenci utržila v aukci cca. 6 miliard Kč. O podobné sumě se dá uvažovat i v Čechách a státní rozpočet by pro tyto peníze dozajista měl využití.

Měla by licence být vydána na základě aukce?



Aukce také znamená šalamounské vyhnutí se dilematu, koho zvolit a také problému s korupcí: vyhraje jednoduše a prostě ten, kdo dá nejvíce. Podplatit není koho, respektive postrádá to smysl. Celé výběrové martirium ČTÚ také bude mít své opodstatnění - představovalo prvotní protřídění uchazečů a selekci čtyř nejlepších nabídek.

O aukci se přemýšlelo již dříve - aukční formu prodeje původně zvažovalo i ČTÚ a naposledy se o ní zmínil i šéf GTS Ivan Laška, člen konsorcia CrysTel. Obecně se aukční forma prodeje považuje za nejlepší lék na problematické a zašmodrchané tendry. Přitom aukce je z hlediska českého tendru zcela legitimní a netřeba kvůli ní měnit podmínky tendru, neboť vláda si vyžádá dodatečnou informaci. Podle podmínek tendru totiž rozhoduje ministr Peltrám, nikoliv výběrová komise, kdo dostane licenci. Komise pouze vyhodnocuje pořadí a navrhuje kandidáty.

Jakou cestou se dá český tendr? Jistě, pokud by se jednalo o aukčním prodeji, výsledky tendru by se ještě o dva týdny pozdržely. Na druhou stranu se tím stabilizuje dnes tak neklidna a napjatá situace, která kolem tendru vládne. Vše tedy nasvědčuje tomu, že mezi čtveřicí kandidátů by měla rozhodnout suma, kterou jsou ochotni za licenci DCS-1800 dát. Stane se tak? O tom rozhodne vláda.