Spanilá jízda herního systému In-Fusio

Přestože herní systém In-Fusio je především západoevropskou a čínskou záležitostí, stále častěji se s ním setkáváme také v mobilních telefonech, které můžeme zakoupit také v českých prodejnách. Za všechny můžeme jmenovat kupříkladu nové Alcately, podporu této herní technologie lze najít také v některých Sagemech nebo v Panasonicu X70.

Přestože lze herní systém In-Fusio chápat jako konkurenta Javy, není toto pojetí příliš přesné. Zatímco javu lze v mobilních zařízení použít pro doplnění přístroje o téměř libovolný program, webového prohlížeče či e-mailového klienta vytvořeného v systému In-Fusio se zřejmě nikdy nedočkáme. Skutečným konkurentem systému In-Fusio je tak především formát Mophun, který najdeme kupříkladu v nejnovějším Sony Ericssonu T630.

Bez operátorů se nehnete

Formát In-Fusio má proti konkurenčnímu systému Mophun podstatnou nevýhodu, která spočívá v nutnosti jeho přímé podpory ze strany mobilních operátorů. Hry v systému Mophun žádnou podporu nevyžadují, vystačí si s běžným wapovým připojením. Systém In-Fusio totiž se stahováním her přes wapový prohlížeč implicitně nepočítá a případné vyřešení tohoto problému nechává na jednotlivých výrobcích mobilních telefonů.

Tento článek však nemá za úkol popisovat do nejmenších podrobností technické rozdíly systému In-Fusion vůči konkurenci, o tomto tématu připravujeme podrobnější, technicky zaměřený článek. Herní systém In-Fusio - ačkoli to nemusí být na první pohled patrno - si ve světě vede více než dobře. Přestože není právě nejstarší - poprvé byl v mobilních telefonech představen počátkem loňského roku, již nyní jej můžete najít ve více než sedmnácti procentech všech prodávaných (běžných, ne chytrých) mobilních telefonů.

Největší oblibě se tento systém těší v Číně, kde je přímo podporován místními mobilními operátory, jejichž zákazníci tvoří téměř devadesát procent uživatelů tohoto herního systému na celém světě. Zajímavý je tento systém také pro mobilního operátora - více než sedm miliónů herních spojení navázaných mezi In-Fusio telefony každý měsíc se jistě příznivě promítá do aktuálních tržeb.

Někteří výrobci v čele se společností Cybiko dokonce nabízejí nikoli mobilní telefony, ale pouze herní konzole s GSM modulem a systémem In-Fusio. Z těchto zařízení si sice nikdy běžně nezatelefonujete, jsou však poměrně levná a výborně se hodí k tomu, k čemu jsou vlastně určena - k hraní multiplayer her.

Chceme je!

Zajímavé jsou také předpovědi pro tento rok, které vydala agentura IDC s odvoláním na informace mobilních výrobců. Podle těchto materiálů se má jen v letošním roce zvýšit podíl mobilních telefonů se systémem In-Fusio ze současných sedmnácti na dvaatřicet procent, což jistě není zanedbatelné množství.

Jak jsme však již zmínili úvodem, skutečné využití her vytvořených v systému In-Fusio stojí a padá současně s podporou či nepodporou této technologie ze strany našich mobilních operátorů. Samozřejmě, že by si zavedení této podpory do sítě vyžádalo zvýšené náklady, dá se však předpokládat poměrně brzká návratnost této investice. Vždyť náruživých hráčů mobilních her je u nás víc než dost - zkuste se právě porozhlédnout kolem sebe, určitě nějakého mobilního hráč spatříte.