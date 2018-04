Španělé s Portugalci plánují zrušit roaming. Dočkají se Češi a Slováci?

Španělé a Portugalci se v rámci roamingových poplatků asi nebudou muset starat, jestli právě přejeli státní hranici. V následujících týdnech se kvůli tomu sejdou španělský a portugalský předseda vlády José Zapatero a José Sócrates. Chtějí najít způsob, jak ideu zrealizovat.

Výrazné snížení či úplné zrušení vzájemných roamingových poplatků by oběma zemím usnadnilo obchod, koncovým uživatelům pak peníze.

"Byl by to podstatný benefit pro vzájemný obchod a miliony byznysmenů i turistů, kteří každoročně cestují napříč Pyrenejským poloostrovem," řekl portugalský premiér Sócrates.

Ať se trh vyvíjí sám, tvrdí operátoři

Mobilním operátorům se plánované zrušení roamingu ve Španělsku a Portugalsku nelíbí. "Věříme, že cena by se měla tvořit volně na trhu v rámci konkurenčního boje a ne nařízeními ze strany státu," řekl iDNES.cz mluvčí O2 Martin Žabka. "Zkušenosti z EU regulace nám ukazují, že podstatné snížení cen nevede k adekvátnímu nárůstu provozu a pro operátora tak navíc představuje čistou ztrátu," dodal.

Ostatní operátoři na situaci pohlížejí velmi podobně. Shodují se, že pro zákazníky jsou nejvýhodnější speciální roamingové balíčky, které mají v nabídce.

"V tuto chvíli bychom nechtěli plán nijak hodnotit. Obecně ale platí, že musíme nabízet všem roamingovým partnerům stejné podmínky, včetně cenových. Tedy není možné partnerům z jednoho státu nabídnout lepší podmínky, než z jiného - jednalo by se o diskriminaci," řekla iDNES.cz Martina Kemrová, tisková mluvčí T-Mobilu.

Je to věc operátorů, nařídit to nelze

"Domníváme se, že vzájemná dohoda české a slovenské vlády nemůže právně uložit povinnost účtovat nulové ceny za roaming," řekla iDNES.cz Jana Artěmenková, vedoucí sekretariátu předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu.

"Nulové velkoobchodní ceny navíc nemusejí nutně přinést výhodu koncovým zákazníkům. Operátoři sice nebudou platit velkoobchodní ceny za roamingová volání, ale na druhou stranu nebudou ani dostávat zaplaceno od jiných operátorů. Dopad na maloobchodní ceny se tudíž nemusí vůbec projevit," poznamenala Artěmenková. "Je jen věcí operátorů, zda si sjednají ceny nulové. Platná legislativa jim to nezakazuje."

Bruselu se nápad líbí, roaming chce zrušit v celé EU

Idea zrušení roamingu mezi Španělskem a Portugalskem se samozřejmě zamlouvá Evropské komisi, která roamingové poplatky reguluje už několik let. Sama dokonce nedávno přišla s návrhem, že nulový roaming by mohl platit v celé Evropské unii. Pro zákazníky by to znamenalo možnost jezdit do zahraničí pro levnější telefony, tarify a další služby.