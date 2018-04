Španělé podvádějí v autoškole pomocí mobilů

Emma Rebaldi ve včerejším pořadu na mobuzzTV, informovala, že více než stovka španělských autoškol chce vyšetřit, jak je možné, že si někteří studenti odnesli testové otázky, aby pak mohli podvádět pomocí mobilů.

Všechno co museli Španělé udělat, bylo poslat textovkou verzi testu, a pak jen v klidu a soustředěně pozorovat svůj telefon. Jestliže zavibroval jednou, šlo o odpověď A, dvakrát B a trojité vibrování znamenalo odpověď C. Chce to asi trochu cviku, ale určitě to fungovalo.

Tento sofistikovaný způsob podvádění ale nebyl zadarmo. Ceny byly individuální, ale pohybovaly se od osmi set do dvou tisíc dolarů. I přesto však do prozrazení celé akce vydaly španělské úřady přes dvanáct tisíc řidičských průkazů.