Španělé ovládli Telecom i Eurotel, personální čistky začínají

Takhle se to dělá. Přijít, ovládnout, vyházet lidi na vedoucích pozicích a dosadit svoje, aby s tak velkou akvizici, jakou koupě Telecomu bezesporu je, nebyly problémy. Aby firmu řídili lidi, které známe a víme co od nich čekat, aby nestříleli po ostatních a aby se nekamarádili zbytečně moc s politiky, kteří by pak naoplátku mohli něco žádat.