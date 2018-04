Spamová aféra na PIW '99

Skončil druhý ročník Prague Internet World 1999. Vedle poněkud chudší sestavy vystavovatelů než vloni (ostatně, sama výstava je jen doprovodnou akcí) byl tentokrát více zaměřen na konference o problematice Internetu a jeho využití v obchodování, případně na problematiku ochrany práv, soukromí a s tím související potíže s neustále rostoucím počtem spamů (tedy nevyžádaných reklamních e-mailů). Podrobnosti o konferencích jste si mohli přečíst v průběhu konání PIW. Rád bych se však nyní zaměřil na aféru, jež rozladila skoro tisíc předregistrovaných lidí, kteří se na PIW chystali. Bohužel se totiž vinou nedostatečné ochrany dat ze strany organizátorů stali tito adresáty několika spamů.

Avšak chronologicky. Pokud jste se chtěli výstavy zúčastnit, stačilo se přes Internet zaregistrovat na webových stránkách Prague Internet World. Tuto možnost využilo přes tisíc zájemců, kteří tak souhlasili i s tím, že obdrží e-mailem nabídky některých vystavovatelů. Tuto databázi adres organizátoři výstavy předali vystavujícím. Pořádající společnost sice tvrdí, že tak učinila s patřičným upozorněním, ale bohužel v této chvíli mám k dispozici jen jejich čestné slovo.

I jejich pozdější vyjádření v e-mailech bylo poněkud vágní. Cituji: "Vystavovatelé DTB obdrželi pro vlastní potřebu a neměli oprávnění ji poskytnout komukoliv dalšímu.", "DTB akreditovaných novinářů jsme NIKOMU neposkytli! DTB předregistrovaných osob byla poskytnuta vystavovatelům - ale pozor - toto se dělo SE SOUHLASEM předregistrovaných osob.", "Nepředpokládali jsme, že ji (databázi – pozn. autora) někdo tak amatérským způsobem zveřejní a někdo další ji zneužije."

A co se tedy nestalo? Najednou tisíc adresátů dostalo e-mail od jakési firmy Svět hardware, v němž v řádku cc: byly adresy oné tisícovky lidí zcela veřejně viditelné a zneužitelné. Podle mého mínění jde jak o hloupost či nezkušenost lidí ze Světa hardware, tak i o lajdáckost ze strany organizátorů PIW, že takto důvěřivě seznam e-mailových adres předali dál. Podrobné znění smluv mezi organizátory a vystavovateli je samozřejmě tajné, ale možná by stálo za úvahu část týkající se databáze adres zveřejnit. Ostatně, já jej našel volně se válet ve formátu txt na ploše jednoho počítače v novinářském středisku, kde se člověk mohl potkat s rozličnými individuii, vydávajícími se za novináře (měli prý platný novinářský průkaz), ale spíše žebrajícími o dvacku na pivo, či zdarma tisknoucími jakési blbosti na jediné přístupné tiskárně.

Sice mi v další e-mailové debatě organizátoři tvrdili, že bez platného novinářského průkazu nebylo možné se zaregistrovat, sám však vím, že to šlo, protože jsem nejen já byl svědkem okamžiku, kdy byla registrace přímo na místě udělena jen po předložení vizitky. A když už jsme u toho, novinářský průkaz si můžete vyrobit na kterékoliv kopírce...

Výsledek se dostavil vzápětí – všech tisíc lidí se stalo obětí spamu nazvaného Hip-Hop Flava a informujícího o jakýchsi pochybných hip-hopových aktivitách v městech České a Slovenské republiky. Co však horšího – spam obsahoval připojený attachement, který po spuštění nahrál do počítače nejnovější viry Happy99 a Melissa (všem obětem doporučuji si stáhnout novou verzi antivirového programu Norton Antivirus od Symantecu a otestovat svůj počítač). Jeden z postižených na to dokonce sám upozornil, a doporučoval jedinou rozumnou věc, která se v té chvíli dala dělat: e-maily se spamem rovnou vymazat, a žádné attachementy nespouštět.

Další hlouposti na sebe nedaly dlouho čekat – teď již samotní někteří adresáti, neznalí práce s e-mailem, si začali stěžovat. Bohužel všechny tyto stížnosti vtipný tvůrce spamu přesměroval na všech tisíc adres, takže další spamy pocházely od samotných obětí. Nastal pěkný mišmaš. A do toho druhý týden poté přišly nové spamy s pornografickou tematikou, a opět obsahující v přiloženém souboru virus.

Když už jsem měl několikátý den takto zasypanou e-mailovou schránku spamovými e-maily, ale i odpověďmi nešťastných neznalců, začal jsem pátrat, kdo za tím vším může vězet. Seznam adresátů se až příliš shodoval se seznamem adresátů, kteří již dostali od některých vystavovatelů na PIW propagační e-maily. Tudíž jsem zkopíroval všechny adresy a jednou jedinkrát těmto lidem poslal e-mail s dotazem, zda se předregistrovávali na Prague Internet World. Nejenže vesměs odpověděli, že ano, ale někteří si zařídili e-mailovou schránku jen kvůli této příležitosti. A protože tuto adresu již nikomu jinému nedali, měli by jim teoreticky dojít jen nabídky vystavovatelů.

Otázka zní, kdo za to může? Organizátoři PIW tvrdí, že oni ne, že za to může firma Svět hardware (která mimochodem podle seznamu v katalogu vystavovala pod hlavičkou IMS, což je skupina naprosto samostatných serveru, pro které M.I.A. zajišťuje reklamu), ale nechávám na úsudku čtenáře, nakolik je v tomto případě kdo a jak zodpovědný za tak tristní "zboží", jakým seznam e-mailových adres bezesporu je.

Závěrem bych chtěl čtenáře upozornit, že pracuji pro firmu IDG Publishing, a.s., která je organizátorem rádoby konkurenční výstavy ComNet Prague, tudíž mohu být podezírán z nekalého boje. Podobné podezření však těžko mohu vyvrátit.