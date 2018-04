Spam na mobily! Zachrání nás operátoři?

ftip@mobil.cz

prvni volani na 0800 1 80011 :

slecna (dale jen s): hmm hmm to neni nas problem



s: pokud je to z internetu tak to zasila nekdo jiny



s: pokud je to z internetu tak to neni nase



s:pokud je to z internetu tak to neni nase



s: to neumime



s: to nejde



s: nesmime ...



s: hmm hmmm jake je to cislo ?



s: spolecnost



s: ICO ?



s: tak to vam nemuzu nic rict



ja: a kdyz zjistim to ICO tak mi date kontakt na techniky ?



s: to vam nemuzu rict ...



ja: co se tedy dovim jestli ziskam ICO. Poradite mi ?



s: to vam nemuzu rict ...



druhy telefonat se znalosti ICO a informace ze jiz tam nekolikrat volal a jednou mu poradili cosi co mu pak ukazalo: "zadny vyzadovany zpravy nejsou pozadovany" (PS: sam mam Paegas takze nevim co radili asi info?)

zacatek podobny s vysvetlenim problemu

s: hmm hmm z internetu to neni nase

ja: je

.

<podobne dohadovani o nevyzadanych smskach>

.

s: muzem vam zablokovat vsechny prichozi zpravy z internetu

ja: ne ja chci jen z adresy ftip@mobil.cz

s: neumime to nejde

ja: urcite to musi jit ! Ale staci mi zjistit aspon IP z jake je to zasilano ... rekl jsem i ze znam ICO :-)

s: nejde, neumime, nezname

ja: tak mi prosim dejte kontakt na technicke odd.

s: nesmim

ja: ale chodi mi nevyzadane smsky !!

s: tak se obratte na POLICII !!!!!!!???? ta to vyridi s nasim technickym a pravnim odd.

ja: ale me staci IP !?

s: bud zablokovat prichozi smsky z inetu nebo POLICIE ! nebo smula

ja: to je zvlastni ze vase kolegine chtela znat ICO a pak mi prej poradi a vas ani nezajima cislo z jakeho to prichazi !

s: bud zablokovat prichozi smsky z inetu nebo POLICIE ! nebo smula

Je to samozrejme zkracena verze ale asi nejak tak to probihalo.

(Kdyby s vámi někdo takhle mluvil z očí do očí, jak dlouho by trvalo, než byste jej poslali do patřičných mezí, či dokonce k zemi? Pozn.red.)

PS: opravdu by me moc zajimalo jestli musi ci nemusi operator zajistit filtrovani SPAMU ! nebot co jineho to je ?!

PS2: nebot mam i Paegas tak bych rad vedel jak by to probihalo u nich.