Nový iPhone „upravil“ v mikrovlnce. S umělým okem ho vydává za umění

Že do mikrovlnné trouby nepatří žádné kovové předměty, ví snad již i děti. Američané se v návodu k obsluze dočtou i varování, že trouba neslouží k sušení domácích zvířat. I tak je mikrovlnka hojně požívanou pomůckou při pokusech zkoumajících vliv elektromagnetického záření na různé předměty. Značně poškozené je pak lze vydávat třeba i za umění.

Právě to udělal Kenny Irwin Jr., který do mikrovlnné trouby vložil zcela nový iPhone 6 Plus. Neumístil jej však do středu, ale do rohu, kde je působení záření výrazně nižší. Zhruba po minutě pak telefon zahořel. Poté by zničený přístroj zchlazený navíc proudem vody běžně putoval do koše. Ne však v tomto případě. Na zcela zničený iPhone totiž Irwin umístil umělou lidskou bulvu a pojmenoval ho jako EYEphone. Jde prý o umělecký předmět.

S odvoláním na jiné jeho umělecké kousky vystavené v baltimorském Muzeu vizionářského umění se jej snaží i řádně zpeněžit. Na aukčním portálu eBay je spálený zlatý iPhone 6 Plus na prodej za 6 660 dolarů, tedy v přepočtu za 145 tisíc korun. Za tuto částku by bylo v USA možné pořídit osm plně funkčních iPhonů 6 Plus v 16GB provedení, nebo jen o jeden kus méně v nejvyšší 128GB variantě.

Podle Irwina jde však „o světově jediný mikrovlnkou spálený iPhone 6 Plus, bez kterého nemůžete žít“. Vítěz aukce má získat hned dva kusy poničených iPhonů. Samozřejmě včetně originálního balení se všemi dokumenty i příslušenstvím, na záruku však musí zapomenout. Co však nechybí, je umělcův podpis.