Spadnou o Vánocích mobilní sítě?

Podobně jako v minulých letech se spousta lidí těší, že pod stromečkem najdou mobilní telefon. Ti, co už jej mají, si pomalu sepisují vánoční a novoroční blahopřání o sto šedesáti znacích – to proto, aby jej mohli poslat textovou zprávou. Stejně jako loni a předloni se právě toho mobilní operátoři děsí – přelom roku totiž znamená pro jejich sítě obrovskou zátěž a riziko výpadků. I když se na toto období připravují týmy techniků a plánovačů celý podzim, přesto si nikdy nemohou být jistí, že jejich síť zatěžkávací zkouškou projde.

Posílání vánočních a novoročních přání, stejně jako telefonování z centra bujarých oslav, se již stalo tradicí a nejinak tomu bude i v tomto roce. Protože se tak ale děje v krátkém časovém úseku (několik minut až hodin) a v obrovském množství, naráží požadavky uživatelů mobilů na kapacitu sítí GSM. Ta je totiž omezená a nikdy nelze zaručit, že se v mobilní síti dovolají všichni zákazníci, nebo že včas přijdou všechny odeslané textové zprávy.

O letošních Vánocích rozhodnou zkušenosti z těch minulých

Už v průběhu roku musí oddělení plánování a výstavby sítě přemýšlet nad opatřeními, které musí zavést v předvánočním čase. Spoustu potenciálních problémů odhalí po analýze chování sítě v loňském vánočním a silvestrovském čase. Je totiž velmi pravděpodobné, že tam, kde byly problémy loni, by mohly vzniknout i letos. Proto je potřeba na takových místech posílit nebo rekonfigurovat síť.

Všichni operátoři mají z loňska informace o tom, kde docházelo k největší zátěži sítě, a snaží se tam stavět nové základnové stanice (BTS), zvyšovat jejich kapacitu (neboli přidávat další frekvence – TRX; hovorově se říká přidávat traxy), případně do vybraných míst přivést mobilní BTS. Prioritou jsou centra velkých měst a horská střediska – v těchto místech se totiž zejména na konci roku sejde velké množství lidí.

Už několik let je v Praze kritickým místem Staroměstské náměstí. Například Eurotel zde bude mít mobilní BTS s kapacitou 12 TRX (8 x 900 MHz a 4 x 1800 MHz). Jeden TRX přitom může umožnit až osm hovorů současně (platí pro druhý a další TRX v konkrétním sektoru). Mobilní BTS na staromáku bude mít zaparkovanou i RadioMobil. Eurotel, který je ve sdělování technických informací ze všech tří operátorů nejvstřícnější, nám dále prozradil, že přidá i 6 TRX v oblasti okolo nábřeží v centru Prahy (v těchto místech je spousta restaurací a klubů) a rekonfiguruje signalizační kanály na 12 BTS tak, aby snesly větší nápor při posílání textových zpráv. Zkrátka nepřijdou ani v jiných městech.

Zatímco zvyšování kapacity sítě GSM ve městech není až takový problém, na horách mají operátoři problémy. Lyžařská střediska, kam jezdí jejich zákazníci trávit Silvestra, jsou totiž často v národních parcích nebo chráněných krajinných oblastech. O stavbě každé BTS tak rozhoduje správa NP nebo CHKO a ty nejsou v poslední době vůči operátorům příliš vstřícné. I přes to však operátoři byli většinou schopní posílit pokrytí na horách. Jako příklad nám může opět posloužit síť Eurotel, která bude mít ve Špindlerově Mlýně mobilní BTS, na stejném místě bude využívat i pásmo 1800 MHz a v Krkonoších bude celkově posílena o 8 TRX. Ještě více TRX Eurotelu přibude v Jeseníkách (celkem 9), kde postavil novou BTS v Lázních Lipová a v Bělé pod Pradědem.

Pomáhají i rekonfigurace

Mnohdy více než nová BTS pomůže rekonfigurace těch stávajících. S novou BTS se totiž v dané oblasti začnou používat i nové frekvence a až při reálném používání se může přijít na to, že v okolí vznikají interference, které znemožňují telefonování. V takovém případě musí technicky přerušit původní plánovanou činnost a řešit problém. To jim samozřejmě ubírá čas na klidné přípravy a navíc ještě hrozí, že při odstraňování jednoho problému vzniknou další, které se nepodaří do Vánoc vyřešit. Aby nevznikaly problémy s nově instalovanými základnovými stanicemi, platí v síti Eurotel zákaz provádění změn v síti po dobu vánočních svátků a Silvestra. Podobné opatření používají i ostatní operátoři. I když Český Mobil bude nové BTS sítě Oskar budovat až téměř do Vánoc, v jejich průběhu žádné změny provádět také nebude.

Někdy je nutné přenastavit i větší část sítě. Například Eurotel přepojil některé BSC (kontroléry základnových stanic) tak, aby ve vybraných ústřednách MSC a registrech VLR byla dostatečná kapacitní rezerva. Optimalizoval také provoz mezi oblastmi (Location Area) a rozložil zákazníky využívající služby inteligentních sítí tak, aby nedocházelo k přetížením jednotlivých databází. Celkem spustil Eurotel před Vánoci 12 nových základnových stanic, 17 posílil a použije tři mobilní BTS. RadioMobil použije mobilní BTS jednu – na již zmiňovaném Staroměstském náměstí.

Více než samotné hovory a posílání textových zpráv (které jdou navíc po signalizačním kanálu) zatěžuje síť signalizace. Než se totiž uskuteční váš telefonát, musí se BSC a MSC několikrát dotázat různých síťových databází, jestli hovor můžete uskutečnit, zjistit, jestli je možné hovor spojit s druhou stranou (případně ji najít, pokud jde o mobil ve stejné síti), hovor spojit a dát pokyn mobilu, že hovor může proběhnout. Signalizace se přenáší samozřejmě i v průběhu hovoru. Proto operátoři výrazně posílili signalizační linky.

Operátoři mají detailní plány případných problémů

Eurotel, který nás jako jediný z operátorů nechal výrazněji nahlédnout na své přípravy na přelom roku, se snaží být připravený na všechno – i na výpadek konkurenčních sítí. Proto si připravil i alternativní směrovací cesty pro hovory v případě, že některá z telekomunikačních síti v ČR nebude funkční. RadioMobil se nechtěl k tomuto problému vyjádřit, nicméně se dá oprávněně předpokládat, že se zachová stejně jako Eurotel a Český Mobil.

Toho, že nemůžete volat, si všimnete okamžitě. Ale to, že textové zprávy chodí se spožděním, se možná dočtete až na našich stránkách, protože ve víru oslav to nebudete vnímat. Operátoři pravidelně posilují své SMS centra. Podle předpokladů operátorů by nápor na SMS centra neměl překročit jejich kapacitu. Kapacita SMS centra je hardwarová a softwarová. Hardwarová určuje schopnost fyzických serverů v SMS centru přenášet textové zprávy. Softwarová kapacita určuje, pro kolik přenesených zpráv za sekundu nakoupili operátoři licenci od dodavatele softwaru. Pokud nemá operátor licenci, nemůže přenést více textových zpráv, i když by na to hardwarová kapacita stačila. Eurotel má pro tento případ uzavřenou dohodu s dodavatelem SMS centra, že softwarovou kapacitu může zvyšovat libovolně podle zátěže – až do hardwarového limitu.

Zaměstnanci operátorů budou svátky slavit v práci

Všichni mobilní operátoři přiznávají, že jejich technici si příliš sváteční pohody neužijí. Budou totiž sloužit v posílených pohotovostních týmech, které budou připraveny okamžitě řešit problémy. Stejně tak na infolinkách zůstanou některé operátorky v práci i o svátcích. A bude to skutečně za „odměnu” – na telefonu totiž budou k dispozici ty nejlepší, schopné nejlépe a co nejrychleji poradit nezkušeným uživatelům mobilů s jejich prvními problémy.

Operátoři sítí GSM se na Vánoce a Silvestra pečlivě připravují. Dobře totiž vědí, že i kdyby měli celý rok bezproblémovou mobilní síť, dokáže zákazníky naštvat série problémů právě na přelomu roku. A to bez ohledu na to, jestli bylo v možnostech technických týmů problémům zabránit. Doufejme tedy, že nepropadli tradičnímu předvánočnímu shonu a udělali svou práci dobře. Už loni se všem třem operátorům podařilo zůstat v provozu (jen s lokálními přetíženími); stejně tak zvládli i náročnější místní akce (kongresy, výstavy). Popřejme jim tedy klidné prožití Vánoc a Silvestra. A těm, kdo budou dohlížet na provoz sítě, přejme, ať se v práci nudí. To totiž bude znamenat, že my zákazníci se budeme moci s mobily bavit.