Nový mobil jí spadl do záchodu, stálo to život manžela a tchyni

Podle webu sohu.com spadl mladé ženě do odpadní jímky zcela nový mobil značky Samsung v hodnotě 2 000 juanů, v přepočtu asi 6 500 korun. Telefon se jal zachránit manžel mladé dámy a vlezl do žumpy.

V uzavřené žumpě ale bylo málo kyslíku a muž velmi rychle upadl do bezvědomí. Snažila se ho zachránit jeho matka, ale dopadla úplně stejně. Oba se během pár minut v žumpě téměř udusili, přestože tam bylo odpadu jen po kolena.

Do záchrany, nyní již příbuzných, nikoliv mobilu, se pustila i mladá žena, které mobil do záchodu spadl. Jenže i ona omdlela. Její tchán pak zavolal na pomoc sousedy a po jejich příchodu se i on pustil do žumpy.

Jenže dopadl stejně, omdlel. To samé se pak stalo i dalším zachráncům. Podle přihlížejících byl v jímce šílený puch a oběti v ní nebyly déle než pět minut.

A výsledek? Dva mrtví - manžel a tchyně mladé ženy, oba zemřeli po převozu do nemocnice. Podle vyjádření lékařů v deníku South China Morning Post se udusili.

Hlavní aktérka podle vyjádření příbuzných leží v komatu v nemocnici, kde skočili i další zachránci. Celkem se v žumpě udusilo nebo přidusilo šest lidí.

Mladý pár má ročního syna, o kterého se musí postarat dědeček, přestože je sám částečně invalidní.