Space Trader - Elite na Palmu

Space Trader je špičkovou freewarovou hrou pro PalmOS, jejíž tvůrci Pieter Spronck a Alexander Lawrence (autor obrázků) se při její tvorbě inspirovali legendární PC hrou Elite a jí podobnými. Z toho vyplývá náplň hry: ve vesmírné lodi létáte mezi planetami galaxie, která je pokaždé jinak vygenerovaná, a občas si můžete pomoci červí dírou. Vašim hlavním úkolem je samozřejmě obchodovat, a to buď s legálními či ilegálními - pak si dejte pozor na policejní koráby-výrobky a za pořízený zisk si můžete v obchodem na planetách koupit větší a lepší loď (lodě se od sebe liší velikostí nákladového prostoru, doletem, počtem slotů pro zbraně či zařízení a maximálním počtem posádky), vybavením, výzbrojí anebo si můžete najmout dalšího člena posádky.

Cestou meziplanetárním prostorem pak potkáváte lodě jiných obchodníků, policie nebo pirátů, kteří se vás obvykle pokouší zlikvidovat - poté máte na výběr: buď se vzdát, pokusit se uprchnout či útok opětovat. Úspěšnost střelby atd. souvisí se schopností vaší postavy. Schopnosti jsou čtyři: pilotní, bojové, obchodnické a inženýrské a na počátku hry mezi ně musíte rozdělit 16 bodů. Tyto body vám také se zvyšující se zkušeností přibývají.





Pokud si vyvoláte mapu okolí, zobrazí se na ní vaše aktuální poloha-planeta uprostřed displeje a nejbližší planety. Kružnice pak značí váš maximální dolet s momentálním množstvím paliva. Pokud kliknete na některou z těchto planet, tak se na displeji objeví poměrně podrobné info s odkazy na kompletní obchodní ceník s absolutními cenami a na ceník s rozdíly cen mezi označenou planetou a tou, na které se právě nacházíte. Pokud chcete, můžete kromě obchodování také plnit různé questy-úkoly, jež jsou vám občas na planetách nabízeny, jako například: zničení vesmírného monstra a podobně.







Space trader sice nepřekypuje úchvatnou grafikou, ale to vůbec jeho hratelnost nesnižuje. Celá hra se ovládá výhradně stylusem a máte na výběr tři obtížnosti hraní. Space Trader si rozumí s PalmOSem od verze 2.x do 4.x a zabírá v paměti asi 235 Kb. Velkou výhodou tohoto programu je obsáhlá a vyčerpávající nápověda - jak obecná, tak ke každé obrazovce. Space Trader je opravdovou pětihvězdičkovou třídou především kvůli svému komplexnímu pojetí hry a jen se divím, že se ještě nestala komerční záležitostí. Jedinou nevýhodou je snad to, že se pro někoho může zdát hra složitá.