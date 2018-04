Space Tactics, přichází éra bezdrátových her...

Společnost ZIOSoft není třeba představovat, její hry pro různé PDA platformy jsou dostatečně známé. Uvedení ohlašovaných novinek pro Pocket PC, jako například Ultima Underworld a Need for Speed 4 (obě hry měly být hotové koncem loňského roku), se nekonalo, ZIOSoft se tedy zřejmě snaží alespoň trochu uchlácholit majitele Pocket PC a připravil pro ně strategii Space Tactics. Jedná se o hru pro dva hráče "provozovanou" v prostředí 3D mřížky s 10x10 políčky. Jediným Vaším úkolem je pochopitelně najít a zničit nepřátelské vojenské jednotky nalézající se na různých planetách. Space Tactics obsahuje v první verzi celkem tři planety (viz následující 3 obrázky) pojmenované Earth, Stout a Draco, přičemž na každé planetě se nachází několik nepřátelských (z Vašeho pohledu) vojenských postů, které je potřeba najít a co nejrychleji zničit.























Na první pohled Space Tactics připomíná legendární "lodě", které jste možná hrávali ve škole na čtverečkovém papíru. Každý hráč může během jednoho tahu vystřelit 6 raket, zásahy se samozřejmě ihned oznamují a hra končí zničením všech nepřátelských jednotek. Protože vždycky nebývá druhý hráč k dispozici, nabízí Space Tactics i single player mód, jak už to tak ale bývá, není inteligence počítače nijak zvlášť vysoká. Hru můžete hrát ve dvou přes infraport (poměrně nepohodlné) nebo přes bezdrátovou síťovou kartu standardu 802.11b, ověřena je funkčnost s kartami od Cisco Systems a Symbol Technologies. Nároky na Pocket PC nejsou na dnešní dobu nijak vysoké, Space Tactics vyžaduje Pocket PC dle specifikací Pocket PC 2000 nebo 2002 s displeji schopnými zobrazit 65536 barev, funguje na procesorech MIPS, SH3 a StrongARM Color 65000/16Bit a ke své činnosti potřebuje 2 MB volné paměti RAM. V našich ekonomických podmínkách si bohužel bezdrátovou síťovou kartu zdaleka nemůže dovolit každý (ceny za jednotlivé komplety včetně přístupových bodů jsou zatím poměrně odstrašující), takže Space Tactics se patrně nebude těšit nijak přehnanému zájmu uživatelů. Zbývá tedy jen uvést cenu hry, která je 15 USD.