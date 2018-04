Soutěž s Windows CE

Hrajte o skvělé ceny! ... a ještě si procvičíte vaše

uvažování a zdravou logiku .... Co se skrývá pod označením Jornada? značková sportovní obuv

turistické centrum v středomoří

praktický kapesní počítač

značka satelitního telefonu Co je to Microsoft Windows CE? operační systém použitý v počítačích do ruky

předchůdce Windows 95

krycí jméno pro Windows 2000

verze Windows pro centrální Evropu Co znamená označení IRDA? zkratka Irské Republikánské Armády

označení přípojky pro vysokorychlostní modem

možnost infračervené komunikace

nemá žádný zvláštní význam Jaký je váš názor? Důležitá data je nejlepší brát sebou: vytištěná na papíře

jako soubory v notebooku

v kapesním počítači

raději je sebou nenosit Hrajeme o 5 cen a Vy si můžete vybrat: infračervený port pro připojení k PC

kalkulátor s funkcemi od firmy HP

paměťová karta compact flash 8 MB

elektronická hračka

poukázka 2000 Kč na nákup kapesního počítače Nyní stačí vyplnit e-mail pro zpětný kontakt E-mail

Vyhlášení cen průběžně do 1/12/99, výhru nelze vymáhat. Nápovědu k otázkám hledejte na: Podpora uživatelů Windows CE - http://www.wince.cz

Kapesní počítače firmy Hewlett Packard - http://jornada.internetobchod.cz

Svět Windows CE - http://mobil.idnes.cz/telefony.aspx