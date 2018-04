Soutěž O2 o BMW ovládli profesionální hráči, všechna auta ale nedostali

Větší část soutěžících byla zřejmě jen nastrčenými "bílými koni“, výhru si ve skutečnosti rozdělilo daleko méně lidí. Kromě dvou mladíků, kteří se ozvali ČT, má redakce Mobil.cz informace i o dalších hráčích s více než jedním vyhraným automobilem v ceně asi půl milionu korun.

V soutěži, kterou operátor spustil v listopadu loňského roku, měli hráči odpovídat na soutěžní otázky pomocí SMS zpráv. Za správné odpovědi poté získávali body. Ten, kdo jich za jeden den získal nejvíce, se stal výhercem nového automobilu BMW 116i.

Soutěž ale prý bylo snadné prolomit. Otázky, na které soutěžící odpovídali, se totiž zhruba po čtrnácti hodinách začaly opakovat. Hráči, kteří u hry setrvali, tak měli cestu k výhře mnohem snazší: "I člověk s průměrnou inteligencí si prostě dokáže otázku, která na něj vyběhne pětkrát za den, zapamatovat," uvedl pro pořad Reportéři ČT Luděk Dytrt, který se svým kamarádem Ondřejem Pávem vyhrál 15 vozů.

A dalších dvacet jim prý Telefónica O2 dluží.

Výher má být více, tvrdí soutěžící

Jak soutěž probíhala Vědomostní soutěž s názvem Hrajte s O2 o 100 BMW spustil operátor Telefónica O2 v listopadu 2008. Organizátorem soutěže byla společnost Upstream Czech Republic, s. r. o. Hráči v ní sbírali body za správné odpovědi na otázky zasílané pomocí SMS zpráv. Jedna odpovědní zpráva stála 30 korun. Ten, kdo na konci dne měl na svém kontě nejvíce bodů, automaticky vyhrál automobil BMW 116i v ceně asi půl milionu korun. Soutěž trvala sto dní, celkem tedy bylo pro výherce připraveno sto vozů.

O tyto automobily prý přišli kvůli změně pravidel v průběhu soutěže. Nyní se cítí poškozeni. "Mě zaráží ten fakt, že oni se cítí poškozeni, že vůbec mají tak trochu drzost se hlásit o ta další auta, která nevyhráli," uvedl ve zmíněné reportáži mluvčí Telefóniky O2 Martin Žabka.

Páv s Dytrtem ale pravidla neporušili. Samozřejmě nemohli všechny vozy vyhrát na sebe. V podmínkách soutěže bylo jasně stanoveno, že na jedno telefonní číslo a jedno rodné číslo může připadnout jen jedna výhra. Proto hráli i za členy rodiny, své známé a kamarády. Používali přitom jejich SIM karty.

Pravidla hry tedy splnili. Operátor je ale po 12. prosinci 2008 ze soutěže vyloučil, a to z důvodu podezření z používání robota. Tedy zařízení, které by soutěžní SMS automaticky odesílalo.

To ale dvojice soutěžících odmítá. "Užívali pouze běžné mobilní telefony, které pocházejí z nabídky společnosti Telefónica O2," uvedl ve zmíněné reportáži právník David Černecký, který dvojici hráčů zastupuje. Chlapci se totiž rozhodli i s takovým molochem, jako je Telefónica O2, soudit. A to zhruba o devatenáct až dvacet půlmilionových automobilů.

Důkazy o použití robota chybí

Použití robota bylo v pravidlech zakázáno a pro vyloučení stačilo pouze důvodné podezření, že je používán. Oba výherce ale zajímalo, kde se toto podezření vůbec vzalo. "Těch čtrnáct hráčů odesílalo SMS zprávy ve stejných sekundových intervalech po dobu 24 hodin denně od půlnoci, tedy od 00:00, do 23:59, a to několik dnů po sobě," vysvětlil Žabka.

Co říkají pravidla Tučně vyznačena dodatečná formulace Účastníci nesmí k zasílání do Soutěže používat kromě mobilních telefonů žádné přístroje umožňující automatické zasílání ani jakákoli jiná podobná zařízení. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit jakéhokoli Účastníka na základě důvodného podezření, že Účastník porušuje tuto povinnost. Za zneužití Soutěže bude dále považováno používání identických technických zařízení či systémů usnadňujících odesílání odpovědi v Soutěži, pokud budou předmětná zařízení či systém použity opakovaně několika Účastníky. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit jakéhokoli Účastníka na základě důvodného podezření, že Účastník takto Soutěže zneužívá nebo obchází ustanovení těchto Pravidel Soutěže.

Důkaz takového tvrzení už ale operátor nedodal. Při žádosti o podrobný vteřinový výpis, který by potvrdil vyjádření firmy, se její mluvčí jen vykrucoval. "Zkrátka to není tak jednoduché, jak to vypadá," řekl.

Firma navíc po zmíněném datu do pravidel dodala formulku, která znemožňovala použití stejného mobilního zařízení pro hraní více osob. Toto nové pravidlo Luděk s Ondřejem skutečně porušili, jelikož k odesílání SMS používali stále stejný přístroj, který se v síti identifikuje pod svým unikátním výrobním číslem IMEI. Společnost je ale paradoxně s tímto novým pravidlem nekonfrontuje a stojí si za použitím robota.

Peníze si firma ponechala

Povedené dvojce z Prahy se především nelíbí, že o diskvalifikaci nebyla nijak informována. Na obranu Žabka pouze uvedl, že tuto možnost firma zvažovala. Utržené peníze si navíc operátor ponechal. Celkem si tak na dvojici notorických hráčů přišel na téměř dva miliony korun, v řeči aut mu tedy Páv s Dytrtem zaplatili čtyři nové BMW 116i. Jen pro jiné výherce.

Denně byli chlapci schopni odeslat přes 3 200 SMS. Některá nárokovaná auta je tedy vyšla i na téměř sto tisíc korun. Podle svých slov se při takových pokusech střídali.

Profíků se objevilo více

Podobných profesionálů se však v celé soutěži objevilo více. Informace, které má redakce k dispozici, poukazují minimálně na další dva vícenásobné výherce. Své o tom ví i Robin Polden, který se soutěže Telefóniky O2 o sto vozů BMW 116i také zúčastnil. Ten je majitelem domény www.vroom.cz, na níž se nám podařilo nalézt stručný inzerát, kde jsou nabízeny vozy BMW vykoupené od výherců ze soutěže k prodeji.

Prodávané automobily Polden ale sám nevyhrál. "Soustředil jsem se na skutečnost, že v sousedním Německu jsou tato vozidla o poznání dražší než u nás a že v naší republice je v krátkém časovém úseku po soutěži jejich prodejnost velmi špatná," uvedl pro iDNES.cz.

Shodou okolností se Polden a Dytrt znají. Setkali se totiž ve finále soutěže Men's Challenge 2008, kde je v trojici finalistů doplnil i Luďkův bratr Michal. "Ano, pana Dytrta znám osobně, nicméně není mezi námi žádná vazba ve smyslu zmiňované soutěže. Znám ho z loňské a letošní soutěže Mens Challenge," netajil se Polden.