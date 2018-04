Soutěž o zajímavé příslušenství

Jistě je mezi vámi dost uživatelů, kteří mají praktické zkušenosti instalováním a párováním Bluetooth zařízení. My je máme taky, a proto víme, že se instalace často neobejde bez nesnází. Nechodí to a nechodí. Ale pokud si pořídíte příslušenství od GN Netcom či ProControlu, neváhejte se obrátit na helpdesky, linky technické pomoci obou firem. Na nich sedí lidé, kteří vám rádi a ochotně poradí. Než přejedeme k otázkám, podívejte se na ceny, které můžete vyhrát.

1. cena: sluchátko Jabra BT 200 Freespeak

2. cena: sluchátko Jabra BT 100

3. cena: vibrační Jabra EarSet pro Nokie

4. cena: vibrační Jabra EarSet pro Siemensy

5. cena: propagační předměty společnosti Jabra

A s chutí do toho!

Všechny otázky mají pouze jednu správnou odpověď.

Pravidla soutěže

Soutěž probíhá od pondělí 14. července 2003 (0:00) do neděle 20. července 2003 (23:59). Ankety se může účastnit každá fyzická osoba, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků společností GN Netcom, Mobil Media a.s., MAFRA a. s. a jejich rodinných příslušníků. Každý může v anketě odpovídat pouze jednou - v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas z ankety vyřazen. Do slosování bude zařazen každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje a odpoví správně na všechny otázky soutěžní otázky. Ceny budou rozděleny losováním mezi účastníky ankety, kteří vyhoví jejím podmínkám. Vyrozumění vítězům a ceny budou zaslány poštou a elektronickou poštou. Výherci se musí prokázat platným identifikačním číslem, které jim bude automaticky přiděleno a odesláno na jejich e-mailovou adresu.

