Soutěž o sedm telefonů Nokia s GSMobil Group je v polovině

Báječné Vánoce s Mobil.cz pomalu končí. Poslední možností, jak vyhrát jeden z mobilních telefonů, nebo některý z dárkových předmětů, je právě probíhající velká předvánoční soutěž se společností GSMobil Group a.s. Ta do soutěže věnovala sedm telefonů značky Nokia (6310i, 3510i, 5210, 3510, 3410, 5510 a 3310). Další ceny pak věnovala společnost Mobil Media a.s. Abyste se právě vy stali šťastnými majiteli jednoho z výše uvedených telefonů, musíte správně zodpovědět šest jednoduchých soutěžních otázek, vyplnit dotazník a uvést své osobní údaje. Soutěž končí 22.12.2002, takže neváhejte a pojďte zkusit své štěstí.

