Soutěž o sedm telefonů Nokia s GSMobil Group a.s. končí v neděli!

Báječné Vánoce s Mobil.cz pomalu končí. Poslední možností, jak vyhrát jeden z mobilních telefonů nebo některý z dárkových předmětů, je právě probíhající velká předvánoční soutěž se společností GSMobil Group a.s. Ta do soutěže věnovala sedm telefonů značky Nokia (6310i, 3510i, 5210, 3510, 3410, 5510 a 3310). Další ceny pak věnovala společnost Mobil Media a.s. Pokud chcete jednu z cen získat, musíte si pospíšit. Soutěž končí již v neděli, takže máte nejvyšší čas se zúčastnit. Soutěžní otázky jsou jednoduché, a pokud byste si přesto nevěděli rady, ke každé otázce jsme vám připravili nápovědu. Než se pustíte do soutěže, tak ještě dodejme, že je taktéž potřeba zodpovědět i nesoutěžní otázky, a nezapomeňte ani na osobní údaje.

Pravidla soutěže, její termín a další podrobnosti najdete v soutěžním formuláři