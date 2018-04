Zírejte hodinu na mobil a je váš. Švýcaři se baví soutěží o Galaxy S 4

Akce využívá jedné z mnoha vlastností nového modelu, který mimo jiné dokáže sledovat, kam míří váš zrak. Přizpůsobuje tomu pak podsvícení displeje, takže dokud telefon ví, že na něj zíráte, displej se nevypne. Ale je tak snadné vydržet to hodinu?

Fakticky by to dokázali asi mnozí. Jenže Swisscom a Samsung to nikomu jen tak nedarují. Po registraci na webových stránkách, jejíž podmínkou je zhlédnutí reklamního videa, se pak zájemci ve stanovený čas dostaví na určené místo. A výzva může začít.

Stačí se postavit před poutač a upřít zrak na zabudovaný telefon. V pravém horním rohu se pak počítá "odzíraný" čas v procentech. Potud to stále zní jednoduše. Jenže kolem soutěžících se začnou dít samé podivné věci, od otravného stánkaře s hot-dogy přes hádající se pár jen pár metrů vedle či zuřivého policejního psa až po kaskadérské kousky na motorce. Vše je samozřejmě dílem organizátorů a představitelé scének jsou najatí herci.

Že to není žádný med, ukazuje i video z první takové akce, která proběhla 16. května na hlavním nádraží v Curychu. Další termíny jsou 28. května v Lucernu, 29. května v Bernu a 29. května v Lausanne.

