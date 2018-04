Soutěž o příslušenství a multimediální přehrávač s Aligatorem

Na Mobil.cz opět můžete vyhrát. Tentokrát nesoutěžíme o mobilní telefony, ale o multimediální přehrávač a příslušenství pro mobilní telefony. Ceny do soutěže věnovala společnost Adart, která prodává značkové příslušenství Aligator Accessories.

Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Musíte správně odpovědět na všechny čtyři soutěžní otázky (nápovědu můžete hledat v internetovém ochodu společnosti) a vyplnit kontaktní údaje. Potom už musíte doufat, že se štěstí při losování usměje právě na vás. Vyhrát může 10 čtenářů. Výsledky soutěže zveřejníme na stránkách Mobil.cz do konce února.

Soutěžní formulář najdete zde – www.mobil.cz/soutez.html

Přehled cen

1. cena multimediální přehrávač DIGIBEAT CDX800V

Multifunkční přehrávač CD audio, MP3, Video CD, JPG, 1x audio výstup, 1x audio/video výstup, dálkové ovládání, vestavěný akumulátor.

Bezdrátové připojení, sdílení a přenos souborů, výměna dat a informací, připojení k internetu nebo vzdálenému zařízení, PDA, digitální fotoaparáty, mobilní telefony, GPS, atd.

Moderní a praktický doplněk k Vašemu mobilnímu telefonu, který je v něm bezpečně uložen, chráněn před poškozením a vždy k dispozici

Pravidla

Soutěž probíhá od 16. února 2004 (0:00:00) do 22. února 2004 (23:59:59).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky.

Organizátorem soutěže je společnost MAFRA, a.s., se sídlem Na Příkopě 988, 111 21, Praha 1, IČ 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen "MAFRA").

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci MAFRA a ADART COMPUTERS s.r.o., a dále jejich rodinní příslušníci.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

MAFRA si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou - v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen. Do slosování bude zařazen každý účastník, který vyplní všechny požadované identifikační údaje a odpoví správně na všechny soutěžní otázky.

Ceny budou rozděleny losováním mezi účastníky soutěže, kteří vyhoví jejím podmínkám. Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou nebo budou výherci informování telefonicky. Výherci se musí prokázat platným identifikačním heslem, které jim bude automaticky přiděleno a odesláno na jejich e-mailovou adresu. Výhra bude výherci předána buď osobně nebo po dohodě zaslána poštou na adresu uvedenou výhercem. Pokud nebude výhra výhercem převzata do 21 dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže, propadá ve prospěch MAFRA. Výhry nad 10.000, - Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.

Účastník soutěže tímto poskytuje MAFRA a ADART COMPUTERS s.r.o. souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže společnosti MAFRA a ADART COMPUTERS s.r.o. poskytl, obě tyto společnosti zpracovávaly pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených zákonem.