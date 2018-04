Soutěž o nové logo Českého Telecomu - vyhrajte meloun!

Na logo Českého Telecomu se sesypala vlna kritiky. Rozpláclá Minolta či deformované AT&T se ne každému zdá hezké. A tak jsme se s Neviditelným psem rozhodli

Váš úkol je tedy jednoduchý - navrhněte cokoliv, co by podle vás mohlo sloužit jako hezčí náhrada loga. Použijte barvy a fonty dle libosti, snad jen pokud použijete text coby jméno firmy, pak použijte oficiální název Český Telecom.

Loga do soutěže zasílejte na redakce@mobil.cz a to ve formátu GIF nebo JPEG a to v maximální šířce 200 bodů / 72 DPI - tedy zobrazitelné v prohlížeči. Pro výherce máme samozřejmě připravenou zajímavou odměnu - na slavnostním vyhodnocení bude autorovi nejlepšího návrhu předán meloun jako odměna za jeho úspěšný návrh. Meloun bude zelený, žlutý nebo červený podle momentálních možností trhu.

Uzávěrka soutěže je za čtrnáct dní, tedy 11. května 1999. Návrhy budou rozděleny do kategorií podle toho, jak se nám sejdou, předpokládáme, že budou dvě kategorie a to loga seriosní a loga humorná.

Takže si hrajte a vyhrajte meloun! A pomožte Českému Telecomu najít novou tvář - národ sobě...