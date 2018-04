Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci prodloužena do konce května!

T-Mobile Czech Republic, a.s., SIEMENS, s.r.o. internetový server Mobil.cz dnes společně vyhlašují tradiční soutěž určenou všem vývojářům o nejlepší mobilní M2M a M2P aplikaci - Best Mobile Solution 2005.Výsledky minulého ročníku naleznete zde . Také jsme vám přinesli recenzi aplikace Kde je mé dítě? , která vyhrála v kategorii domácí aplikace.

Soutěž je vyhlášena pro následující kategorie:



- aplikace M2M *

- aplikace M2P **

Základní podmínky soutěže:

1) Účast v soutěži je bezplatná a je podmíněna pouze vyplněním přihlašovacího formuláře, který je umístěn na internetové adrese http://mobil.idnes.cz/



2) Přihlášené aplikace nebo služby musí být komerčně dostupné: a) jedná se již o existující komerčně dostupný produkt; b) aplikace (služba) je funkční a je těsně před komerčním spuštěním.



3) Přihlášené řešení může využívat služeb jakékoliv mobilní telekomunikační sítě v ČR a libovolnou značku datového modulu.

4) Porota může účastníky soutěže požádat o předvedení funkčnosti přihlášené aplikace.

5) Každý účastník může přihlásit více produktů.

Vymezení pojmu M2M (machine-to machine) a M2P (machine to person ) aplikací:

M2M (machine to machine) a M2P (machine to person ) aplikace zprostředkovávají komunikaci prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě mezi dvěma technickými zařízeními nebo člověkem a technickým zařízením. V současné době se mobilní M2M aplikace prosazují například v oblastech:

- vzdáleného sběru dat

- dálkového ovládání strojů

- ostrahy budov a automobilů

- lokalizace a dalších.

Délka trvání soutěže:

Do soutěže budou zařazeny formuláře vyplněné v období od čtvrtka 1. března do 30. května 2005.

Kriteria pro hodnocení přihlášených řešení:

- originalita nápadu;

- přínos pro uživatele;

- reference;

- technologické provedení;

- obchodní potenciál.

Ceny:



- S výherci budou zahájena jednání o možné spolupráci se společností T-Mobile.

1. místo

- Diplom Best Mobile Solution 2005;

- Balíček s datovým GSM modemem Siemens a roční provoz SIM karty T-Mobile s tarifem GPRS Unlimited zdarma

- Roční předplatné časopisu CHIP

2. místo

- Půlroční předplatné časopisu CHIP a dárkové předměty od Pořadatelů



3. místo

- Čtvrtletní předplatné časopisu CHIP a dárkové předměty od Pořadatelů



Výše uvedené soutěžní ceny budou uděleny prvním třem výhercům v každé soutěžní kategorii. Nepeněžité výhry nelze výherci vyplatit v hotovosti. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

* (Machine to Machine pro firemní i domácí použití)

** (Machine to Person pro firemní i domácí použití)