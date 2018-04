Soutěž o mobilní telefon Philips Fisio – vyhlášení výsledků

Letošní Vánoce na Mobil.cz jste si mohli zpestřit soutěžením o mobilní telefon Philips Fisio 311 a několik dalších cen, které věnovala společnost Philips a redakce Mobil.cz. Předpokladem úspěšného soutěžení bylo správně odpovědět na čtyři velmi jednoduché otázky. Volili jsme záměrně jednoduché otázky a v registračním formuláři jste mohli najít linky s nápovědou. Díky tomu mohla soutěžit celá rodina, a tedy i ti, kteří se v oblasti mobilních telefonů příliš neorientují. Z výsledků hlasování je zřejmé, že možnost soutěžit využilo celkem 2 438 našich čtenářů (duplicitní přihlášky jsme samozřejmě vyřadili). Než vyhlásíme výsledky, tak se nejdříve podívejme, jak měly vypadat správné odpovědi.

1. Otázka:

Který telefon z nabídky Philipsu byl uveden na trh jako poslední (nejnověji)?

a, Fizz

b, Xenium 989

c, Fisio 311

d, Savvy

Správná odpověď na první otázku se samozřejmě skrývá pod písmenem „C“. Jako nápověda mohl sloužit i název celé soutěže. Sítem první otázky neprošlo 238 soutěžících, takže dále postupuje přesně 2200 soutěžících. Zajímavostí je 17 odpovědí, že posledně uvedený Philips na trh je model Fizz, buď se oněch 17 soutěžících rozhodlo sportovně předat větší šance soupeřům, nebo se u nich zastavil čas.

2. Otázka:

Jaký dárek najdete v každé Go sadě s telefonem Philips Fisio 311?

a, Ledničku

b, Osobní automobil

c, Opékač topinek

d, Fén

V případě otázky číslo dvě byla správná odpověď „D“, tedy že ke každému telefonu Philips Fisio 311 v předplacené sadě Eurotelu – Go dostanete fén. Po druhém kole vypadlo dalších 110 soutěžících, kteří jsou zřejmě příliš velkými optimisty a předpokládají, že k mobilu dostanou ledničku nebo osobní automobil. Nebylo by to špatné, ale zatím se budete muset spokojit s fénem. Po druhé otázce tedy v soutěži zůstalo 2090 soutěžících.

3. Otázka:

Jakou recenzi telefonu Philips jste si v roce 2001 mohli přečíst na Mobil.cz? Platí alespoň jedna správná odpověď.

a, Philips Fisio 311

b, Philips Azalis 288

c, Philips Xenium 9@9

d, Philips Fizz

Třetí otázku v pořadí jsme vám věnovali téměř zadarmo. Ze čtyř možností byly platné vlastně všechny. Ač recenze na Philips Fizz vyšla na Mobil.cz již před drahnou dobou, stále ji můžete najít v archivu, a tudíž jste si ji mohli přečíst i v loňském roce. V soutěži tedy po třetí otázce zůstává stále 2090 soutěžících.

4. Otázka:

Co zajímavého umožňují telefony Philips vložit do SMS zprávy? Platí od modelu Savvy.

a, Smejlíky

b, Fotografie zpěváků

c, Obrázky amerických kosmonautů

d, Televizní program

Čtvrtá - poslední otázka již zadarmo nebyla, přesto si s ní téměř všichni čtenáři poradili na výbornou. Správná odpověď se skrývala pod písmenem „A“ a tuto možnost volilo 2078 čtenářů, kteří postoupili do závěrečného slosování. Na poslední otázce ztroskotalo jen dvanáct hlasujících a celkově na některou otázku špatně odpovědělo jen 360 hlasujících, což je jen necelých 15 % procent ze všech přihlášených.

A kdo vyhrál?

1. cena (Mobilní telefon Philips Fisio 311 a fén značky Philips)

Lenka Urbanová ; Nový Hrozenkov

2. cena (Dámské a pánské tričko Philips a tričko nakladatelství Mobilmedia)

Zdeněk Bobek ; Adamov

3. cena (Deštník Philips a tričko nakladatelství Mobilmedia)

Petr Kozelka ; Kralupy nad Vltavou

4. cena (Hrneček Philips a tričko nakladatelství Mobilmedia)

S oňa Hájková ; Liberec

5. cena (Hrneček Philips a tričko nakladatelství Mobilmedia)

Jaromír Pátek ; Brno

(Výherci budou upozorněni písemně nebo e-mailem. Výhry jim budou zaslány v průběhu následujících 14 dnů.)

Vítězové se mohou radovat a poražení, doufejme, svoji prohru vezmou se ctí. Již teď se ale všichni čtenáři Mobil.cz mohou těšit na další soutěže, které najdou na našem serveru. Ta nejbližší by měla odstartovat již za necelý měsíc! Kdo nehraje, nevyhraje!