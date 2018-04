Soutěž o Ericsson R310s: Zažil jsem s mobilem... ZHRZENÁ LÁSKA

Můj telefon se dnes již nachází na dně jednoho jezírka v centru hlavního města Rumunska, Bukurešti. Jak a proč se tam dostal?

Svoji druhou polovičku života jsem nezačal i přes veškerá předsevzetí příliš valně. Zejména proto, že jsem se zamiloval. Nebylo by na tom nic špatného, kdyby se to nestalo před mým odjezdem sem do Rumunska, odkud také píši tento e-mail. Svoji dívku jsem v podstatě od té doby neviděl. Už je to téměř čtyři měsíce. Za tu dobu jsme oba dva nemalou částkou přispěli na konta provozovatelů mobilních telefonů, a to jen prostřednictvím textových SMS zpráv. Jen pro zajímavost, v mém případě to bylo více než 10 000 Kč za jeden měsíc "jen v SMSkách". Ale o to v tomto případě nejde.

Nejčastěji jsme si psali večer. Když každý z nás ulehl po celodenní únavě a blahodárné sprše do postele. Zacházejíce do nejintimnějších detailů a popisujíce své pocity jsme dokázali navodit stejnou atmosféru, jako bychom ve skutečnosti leželi jeden vedle druhého. Při představě, že se jednou budeme milovat doopravdy, se nám oběma začal svírat hrudní koš, zrychlovat tep srdce a zvyšovat objem kyslíku vstupujícího do plic. Tak skutečné a výstižné dokázaly být naše zprávičky.

Pobyt v zemi jako Rumunsko není úplně jednoduchý. Člověk tu musí být skutečně ostražitý. A to nejen před taxikáři. Nejeden z mých kolegů již prohlásil, že je to tu horši než pobyt v leckteré "méně" civilizované africké zemi.... Vzhledem k jistým skutečnostem jsme se, ne svoji vinou, dostali do situace, která si vyžádala abychom o pomoc požádali naše zastupitelství tady v Bukurešti. I když z různých školení, lekcí a kurzů, kterými jsem prošel, vím, že člověk je stresovaný jen tehdy, když si to připustí, nemohl jsem se tohoto pocitu zbavit, když se před několika týdny začala situace vyhrocovat. Je to jako olovo, které se ve vás postupně usazuje. Jste bezmocní tomu jakkoliv zabránit. Přitom musíte zachovat chladnou hlavu a neudělat unáhlené rozhodnuti, jelikož cena, kterou byste za to museli zaplatit, může být tou nejvyšší. Chtěl jsem nějak zamezit tomu "postupnému usazování" stresu ve svém organismu. Možná, že jsem měl pocit, že se s tím vším musím někomu svěřit a tak to ze sebe setřást a nabrat nove síly. Asi proto se v mých SMSkách postupně začaly objevovat "stíny" celého tohoto podivného života tady. Tak dlouho,až mi přestala odepisovat. Asi nikdy nezjistím toho pravou příčinu, ale jedno vím jistě a to je mé varovaní pro všechny, kteří by někdy chtěli udělat stejnou chybu, jakou jsem udělal já. Zprávičkami dokážete vyjádřit cokoliv, dokážete jimi navodit příjemnou atmosféru, vystihnout spoustu okamžiků, dokonce přivést partnerku k orgasmu, ale nikdy se vám jimi nepodaří přenést váš pocit. "Někdy" je prostě nezbytné dívat se člověku do očí, když s ním chcete hovořit.

Z Bucharesti Keli

Posílejte i vy své zajímavé zážitky s mobilním telefonem. Pravidla soutěže jsou popsána v perexu článku a podrobně jsou k dispozici zde.

Hlavní cenu, mobilní telefon Ericsson R310s, věnovala do soutěže firma ASFIX.