Soutěž o Ericsson R310s: Zažil jsem s mobilem... S ESEMESKOU NA POŠTU

Můj příběh je již více než rok starý, odehrál se začátkem roku 2000, kdy jsem nastoupil na základní vojenskou službu.

Nastoupil jsem na základní vojenskou službu v lednu a abych se alespoň v těch mrazech trochu zahřál, vzal jsem si s sebou svoji stařičkou Motorolu d160 s Twist kartou a 400 Kč kupónem. Díky častému psaní mi alespoň nebylo tak smutno, ale stejně byla vojna těžká jako výše jmenovaný telefon. Po několika týdnech již věděl skoro každý, že píšu často SMS svým známým, jen jeden vojín X velmi často přemýšlel...

Když už jsem proSMSkoval několikátý kupón za 400 Kč, stalo se něco, co bych nikdy nepředpokládal a málokdo mi to věří, ale je to stoprocentní pravda (bohužel). S klukama jsme se dohadovali, kam půjdeme, až se ocitneme za branami kasáren, a vojín X mi začal vyčítat, že stále mám vycházky, zatímco on stále dělá rajóny. Když jsem se ho zeptal, jak na to přišel, tak mi řekl, že každý den posílám SMS zprávy a chodím kvůli tomu na poštu. Po dlouhém záchvatu smíchu jsem mu vysvětlil, že SMSky se neposílají z pošty, ale přímo z mobilu, což viditelně nepochopil, ale moje odpověď ho docela uspokojila.

Honza

