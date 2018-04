Soutěž o Ericsson R310s: Zažil jsem s mobilem... Co vydrží Motorola?

Jednoho dne jsme jeli s kamárady na chatu a jak už to tak bývá, trošku se popíjelo. Určitě to všichni znáte. Tak zhruba po pátém pivu jsme byli všichni usměvaví a bylo nám vše jedno. Já jako vrchní topič jsem měl za úkol rozdělat oheň v kamnech a samozřejmě ho také udržovat. Oheň se s menšími problémy rozhořel a já jsem si spokojeně šel sednout. Najednou mi kamarád radí, ať přiložím mobilním telefonem. Byla to Motorola Amio a já si říkal proč ne. Otevřel jsem dvířka od kamen a ruku s mobilem jsem dal do patřičné výšky nad oheň tak, abych se nespálil. Říkám vlastníkovi, aby se na mě podíval. Tuto výzvu bral na lehkou váhu a já jsem na něj trošku zakříčel. Když mi uvěřil, že mám jeho MT v ruce nad ohňem, tak měl řeči typu: "To neuděláš, jsi měkkej!!!!" Nebudete tomu věřit, ale z ničeho nic mě telefon vyklouznul z ruky a šup do kamen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Říkal jsem si, že MT je nenávratně pryč. Když Viktor (vlastník) uviděl, že v ruce nic nemám, tak se začal smát a říkat mi, abych telefon vyndal a neblbl. Snažil jsem se mu tak minutu tvrdit, že nic v ruce nemám!!!!!! Když konečně vše pochopil, tak jeho opilecký stav byl tatam a utíkal do koupelny pro kýbl s vodou. Cca 5 litrů jí nalil do kamen. Vše zasyčelo, vyšly obrovská oblaka páry. Opatrně sáhl do kamen a... V tu dobu jsem si říkal, že budu muset začít šetřit na nový MT. Bohužel ne na svůj. No, jakmile po hmatu našel cosi hranatého, vytáhl to a kupodivu to byla Motorola.

Otevřel kryt od baterky, vylil z ní trošku vody, zmáčkl spínací tlačítko a jen se modlil. Telefon bez sebemenšího problému naběhl a funguje dodnes!!!!!!!!!! A musím se přiznat, že ještě minulý měsíc jsme se do něj trefovali kulečníkovými koulemi a telefon létal po celém stole. Abych byl úplně přesný, tak nelétal pouze po stole a padal také na zem a stěnu. To je můj příběh s nezničitelným mobilním telefonem značky Motorola.