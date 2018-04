Soutež o Ericsson R310: Zažil jsem s mobilem... Jak chutná mobil

Víte jak chutná mobil? Ne? Zeptejte se svého psa!

Dobrý den,

dne 25.7. 2001 jste vyhlásili soutěž na téma Co jste zažili s mobilem. Zasílám vám tedy čerstvý autentický zážitek, jak jsem přišel o mobil. Přijít o něj můžete různě - krádež, ztráta, pád na zem, do vody.... Ovšem v mém případě se jednalo o originálnější způsob - snědl mi ho pes! Vím, že to zní neuvěřitelně, proto bych chtěl k tomuto článku přidat i fotografie jak doličného předmětu (Ericsson T10), tak pachatele (tříletý pes americký stafford).

Byl jsem na návštěvě u známých v rodinném domku se zahradou. Protože bylo pěkně, bavili jsme se venku na zahradě. Mobil jsem kvůli prudkému slunci nechal v kuchyni na stole. To byla ovšem chyba. Jak jsem později zjistil, zvědavý a zřejmě i hladový pes dostal chuť na můj modrý Ericsson T10. Shodil ho ze stolu, odnesl si ho stranou a začal ho "ochutnávat". Vzpomněl jsem si, že mám volat přítelkyni. Jdu tedy pro mobil a on nikde. "Že bych ho položil jinam?" říkal jsem si. "No tak ho zkusíme prozvonit," navrhli známí. Volám tedy na své číslo a slyším: "Lituji, ale účastník, kterého voláte, má pravděpodobně vypnutý telefon. Zavolejte prosím později." Uvažuji - to je divné, mobil jsem určitě nevypínal a baterie měla ještě tři čárky. No nebudu vás napínat, Bandymu Ericsson nechutnal, ale síla jeho čelistí vykonala své. Poučení - jdete-li někam na návštěvu, zeptejte se, zda už jsou jejich zvířecí miláčkové po obědě :-).

Bohužel nevlastním ani nemám možnost půjčit digitální fotoaparát, proto vám rovnou zasílám dotyčnou T10. Najdete-li někde v archívech snímek amerického stafforda, můžete zveřejnit i podobu pachatele (nebo po dohodě mohu zaslat klasické fotografie).

S pozdravem Roman Šlechta