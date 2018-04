Rozhodněte v hlasování o výherci iPhonu 6

V dalším kole soutěže připravené ve spolupráci s Vodafonem jste si mohli k návštěvě zvolit kterékoli ze sedmi míst ze zveřejněného seznamu (více o soutěži zde). K účasti pak stačilo zaslat autoportrét z jediného z nich. Snímky z více míst pak mohly zvýšit šanci na výhru.

Podmínkou účasti byl snímek, na němž měla být kromě obličeje i jasně rozpoznatelná pamětihodnost z našeho seznamu. Fotografii bylo navíc nutné doplnit kresbou či textem, nebo jakýmkoli jiným způsobem popsat Turbo Internet od Vodafonu.

O výherci můžete nyní rozhodnout v hlasování. Postoupilo do něj osm snímků. U dalších fotografií jejich autoři bohužel nesplnili všechny podmínky soutěže. V tuto chvíli tak stačí podpořit snímek, který vás nejvíce oslovil. Autor fotografie s nejvyšším počtem hlasů dostane iPhone 6, další dva v pořadí získají SIM s Turbo Internetem od Vodafonu na měsíc zdarma.

Hlasovat můžete zde, a to do čtvrtka 26. března do 15:59 hodin.