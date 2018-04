Natočte, jak vypnout mobil v kině. Klip může nastartovat vaši kariéru

Určitě již podobný zážitek máte za sebou: napínavá scéna se blíží k vrcholu a v tu chvíli se kinosálem rozezní otravné mobilní vyzvánění. I proto se v mnoha kinech před promítáním pouštějí krátká a leckdy humorná doporučení k vypnutí zvuku. Známý britský festival hororových filmů FrightFest teď vyhlásil soutěž se zadáním natočit nejlepší spot o vypínání mobilů v kině. Tématika dána není, ale větší šanci na úspěch mají logicky snímky hororového charakteru.

Vítěz sice nedostane finanční odměnu, zato však bude jeho snímek promítán před festivalovými filmy. A že nehovoříme o ledajaké akci, dokazují hosté minulých ročníků: Danny Boyle, Guillermo del Toro, Rob Zombie či Paul W. S. Anderson.

Video nesmí stát moc peněz

Krátké video musí mít maximálně 25 sekund (30 sekund i s titulky) a rozpočet na jeho tvorbu nesmí přesáhnout 75 britských liber, tedy v přepočtu zhruba 2 200 korun. Podmínkou je i dodání přehledu konkrétních výdajů.

Snímek musí být podle podmínek natočený ve formátu pro promítání v kině a výhradně pro účely této soutěže. Samozřejmostí je také použití originální hudby a zvuků. Pokud pořadatelé zaslechnou třeba jen v pozadí hrající rádio nebo televizi, soutěžící bude vyřazen.

Krátké videosekvence je možné do soutěže zasílat do 15. července, a to uložením na portál Vimeo.com a vyplněním soutěžního formuláře. Samotný festival FrightFest pak bude probíhat od 22. do 26. srpna. Držíme vám palce.