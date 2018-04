Vyhrajte s Vodafonem špičkový HTC One. Soutěžit se bude ve čtvrtek

Soutěž proběhne ve čtvrtek 4. července v odpoledních hodinách v Karlových Varech. Kde přesně, to se dozvíte zítra s dostatečným předstihem (tedy ve čtvrtek 4. července) na našich stránkách a facebookových stránkách redakce. Další informace k soutěži najdete i na profilu operátora Vodafone (Facebook, Twitter Vodafone Vary).

Soutěžit budou první dva čtenáři, kteří na určeném místě najdou zástupce operátora a redaktora mobil.idnes.cz Luďka Vokáče. Soutěžící budou muset v rozstřelu zodpovědět pět otázek, které se budou, jak také jinak, týkat filmů a nejrychlejších datových přenosů LTE. Síť čtvrté generace LTE spustil Vodafone v Karlových Varech právě u příležitosti filmového festivalu (více zde).

Abychom to soutěžícím ulehčili, dostanou do ruky tablety, na kterých mohou podle uvážení hledat správné odpovědi. Vítěz si odnese špičkový smartphone HTC One (recenze zde) s podporou LTE, pro další soutěžící jsme připravili drobné dárky.