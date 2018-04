Soumrak špičkových smartphonů. Na dva krále nikdo jiný nemá

Samsung Galaxy S7 a Apple iPhone jsou mobilní králové, jasné bestsellery na poli špičkových a luxusních smartphonů. V podstatě v prodejích předstihují i levné masové přístroje. Jenže nikdo jiný se jejich úspěchu v podstatě ani nedovede přiblížit.

Ve třídě prémiových top-modelů se špičkovými Samsungy a iPhony dlouho bojuje celá řada dalších značek, ale v poslední době se žádné z nich vlastně vůbec nedaří. Navíc, proti špičkovým smartphonům hraje i to, že řada uživatelů pochopila, že honba za maximálními specifikacemi a každou drobností ve výbavě nemá v praxi příliš velký význam a tak raději volí dostupnější smartphony.

Vyzyvatelé králů

I dnes samozřejmě existuje na trhu řada špičkových přístrojů, které mohou svou výbavou a prestiží iPhonům a samsungům S7 konkurovat. Třeba takové HTC 10 je téměř perfektní, na tak dobrý mobil HTC čekalo řadu let. A i když je to podle nás jeden z mála právoplatných vyzyvatelů S7, úspěch se nedostavuje. HTC se i nadále potácí v potížích a desítka se nezdá být tím přístrojem, který by měl firmu odrazit ode dna. U HTC to asi vědí, i proto kladou v poslední době důraz na virtuální realitu v podobě řešení Vive.

Dalším nadějným soupeřem v nejvyšší třídě je LG G5, originálně řešený modulární smartphone. Jenže právě jeho originalita možná řadu uživatelů odradila, navíc komplikované technické řešení znamenalo problémy při náběhu výroby, a tak se nakonec G5 vlastně nijak dobře neprodává. Na náš trh třeba nedorazilo v podstatě vůbec, prodává ho tu jediný operátor a telefon je v jeho nabídce naprosto neviditelný.

Totéž by se dalo říci o posledních top modelech od Sony – ať už je to Xperia Z5 Premium s úžasným 4K displejem, nebo nová Xperia X Performance, tyhle telefony upadají v pozornosti zákazníků do šedi (pod)průměru a rozhodně nejsou ani oněmi image-makery, které by přitahovaly pozornost ke zbytku portfolia. S top-modely se nedaří ani Motorole, nejnovější Moto Z a Z Force s možností modulárních rozšíření také nejsou žádnými hity a mateřské Lenovo má sice některé špičkové modely, ale v prodeji se rozhodně soustředí na smartphony nižších tříd.

Zabijáci supersmartphonů

Jediný, kdo ze zbytku světa v poslední době čas od času hlásí docela slušné prodejní úspěchy svých top-modelů, je Huawei. Jenže jeho strategie už je trochu jiná než u výše zmíněných výrobců. Vsází sice na luxusní zpracování svých špičkových modelů, ale ve výbavě se nežene za absolutoriem všech možností, výsledkem je pak vůči konkurenci atraktivnější cena. Ano, Huawei P9 není za 15 000 korun levný smartphone, jenže soupeři výše zmíněných značek stojí víc. Někdy dokonce podstatně víc. Čínská firma se nežene za těmi nejvýkonnějšími konfiguracemi, nesnaží se nabídnout displeje s nejvyšším rozlišením nebo všemožnými tvary, s inovacemi to prostě Huawei úplně nepřehání.

Ale zákazníkům přináší to, co považuje on a nejspíš i oni za důležité. Full HD rozlišení většině uživatelů stačí a smartphone není tak náročný na baterii, rozšiřující moduly lidi nechytly, takže proč by je Huawei nabízel. Inovace se omezují na praktické věci jako USB-C konektor, čtečka otisků prstů a další záležitosti. Všimnout si můžeme, že Huawei se zatím také nevrhl do světa virtuální reality, i tady vyčkává – QHD displeje jsou tu v podstatě nutností. Modelem Nexus 6p ovšem firma dokázala, že naprosto nabušený smartphone vyrobit umí, ne že ne.

Huawei tak vlastně stojí kdesi na pomezí tradičních prémiových výrobců, ke kterým by se rád zařadil, a agresivních mladých značek, které čím dál častěji přináší výborně vybavené smartphony za atraktivní cenu. Ano, u některých značek, jako třeba LeTV, LeEco nebo Zuk, jsou to dokonce i ony supertelefony se vším, co se dnes vůbec do smartphonu dá dát, jenže jejich dostupnost je mimo domácí čínský trh velmi problematická.

A tak je etalonem „zabijáků“ top smartphonů internetová značka OnePlus, aktuálně s jejím modelem OnePlus 3. I tohle je pořádně nadupaný smartphone, s kovovým tělem a brutálním výkonem, jen opět některé výstřelky jako QHD displej vynechává. Zákazníkům to imponuje a cena 11 000 korun je opravdu lákavá. Na podobnou notu hrají značky jako Xiaomi (ale s často problematickou podporou LTE), Oppo, Coolpad nebo třeba počítačové Acer a Asus, ale i řada dalších.

Konec luxusu

Trh s chytrými telefony se neustále novými značkami rozmělňuje a zákazníci mají čím dál více na výběr. Velká konkurence znamená pro výrobce malé zisky, ale pro zákazníky velké výhody. Drahé a téměř luxusní smartphony tak mají na trhu čím dál menší prostor, jediní, komu se daří takové modely prodávat, jsou Samsung a Apple. Ostatní to mohou v kategorii prémiových supertelefonů zabalit (a HTC tím pádem bohužel asi úplně). Jeden dobrý top-model se samozřejmě uchytit může, klidně i od neznámé značky. Ale rozhodně ne s cenou převyšující 20 000 korun.

Přitom tradiční značky své nejlepší kousky za méně peněz prodávat vlastně ani nechtějí. Nejen, že to znamená menší marži, ale také jakýsi ústupek z onoho luxusního zaměření. Snížení ceny by paradoxně mohlo poškodit image těchto modelů. Pokud tedy vůbec nějaká je. Tyhle přístroje už prostě dávno neslouží jako lákadla na zákazníky, které špičkový přístroj nadchne, ale nakonec si koupí něco levnějšího od stejného výrobce. Tohle dnes umí kromě Samsungu asi jen Huawei, jehož P9 se prodává dobře, ale o polovinu levnější P9 lite ještě mnohem lépe. Ale to už je jiná písnička.