Souhrn článků: Recenze nových stylovek

- Mobilní operátor Vodafone se chystá na vstup do sektoru pevných line. Měl by zde nabízet především internetové služby.

- Čína se rozhodla udělat zásadní krok na ochranu svým pevných linek. Podle deníku Financial Times tamní vláda zakáže bezplatnou internetovou telefonii na dobu minimálně dvou let.

- Evropská unie chce regulovat roaming. Již příští týden by měla Viviane Redingová představit svou představu regulovaných cen volání z ciziny. To se ale samozřejmě nelíbí stavovským telekomunikačním organizacím.

24.03.

- Do manuálu k Nokii 6280 se u první série vloudila chyba. Na straně 14 najdou uživatelé ilustrační obrázek, jak do telefonu vložit paměťovou kartu. Podle instrukcí se má ovšem karta do telefonu vkládat obraceně, než jak je to ve skutečnosti.