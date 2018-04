Faktury operátorů řešit nebudeme, odmítají soudy část agendy ČTÚ

Soudcovská unie zásadně nesouhlasí s přesunem agendy rozhodování účastnických sporů z Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na soudy. Vedlo by to k zahlcení soudů a prodloužení jejich řízení. Informoval o tom viceprezident unie Tomáš Novosad. Soudy by dle něj neměly pak čas na důležitější věci.