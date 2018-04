Google (ne)bude platit. Android porušil autorská práva Oracle

První rozhodnutí ve sporu, který se táhne už od roku 2010, padlo v pondělí 7. května. Porota u soudu v San Francisku rozhodla, že Google porušuje používáním některých API (application programming interfaces, česky: rozhraní pro programování aplikací) v systému Android autorská práva společnosti Oracle. Porota rozhodla, že se porušování týká 37 API použitých v systému. Naopak porota rozhodla, že dokumentace Androidu a některé další části naopak autorská práva Oraclu neporušují (kromě funkce rangeCheck).

Rozhodnutí o porušování autorských práv je ale jedním z mnoha, které musí v celém procesu padnout. Porota se například neusnesla na tom, zda Google neporušil autorská práva v takzvaném "Fair Use" režimu. Právě tím se Google snaží bránit.

Americké právo totiž povoluje použití autorsky chráněných děl v takzvaném Fair Use režimu. Ten může nastat tehdy, když je autorsky chráněné dílo použito v zájmu veřejného pokroku. Ovšem zároveň pro nekomerční účely. Google se tady brání tím, že jeho Android je open-source systém, jenže Oracle argumentuje tím, že Google na něm vydělává zprostředkovaně skrze reklamu a že systém není distribuován pod klasickou GPL licencí.

Protože porota nerozhodla o tom, zda Google části Javy využil právě za tímto "férovým" účelem, podal Google návrh na prohlášení řízení za zmateční. Firma tvrdí, že rozsudek v této oblasti není možné oddělit a že tedy porota musí rozhodnout jak o porušování autorských práv, tak o fair use jako takovém. Většina právních expertů se přitom domnívá, že o rozhodnutí ohledně férového užití díla není sporu. Soudce totiž v instrukcích porotě potvrdil, že i nepřímé zisky ze systému se počítají jako komerční využití.

Proč porota nerozhodla o zamítnutí fair use obrany Google, není známo. Spor také komplikuje fakt, že porota se zatím nevyjádřila ani k tomu, zda je možné vůbec API chránit autorským právem.

Soudní spor bude pokračovat. Soudce má do čtvrtka rozhodnout, zda vyslyší námitku ohledně zmatečního řízení. Pokud ano, bude se celá první fáze soudu opakovat s novou porotou. Pokud ne, může soudce sám rozhodnout o osudu Fair use obrany Google nebo může toto rozhodnutí svěřit jiné porotě, což by znamenalo novou sérii dokazování.

I přesto, že první fáze sporu zatím nebyla ukončena, soudce William Alsup už odstartoval další část sporu. Ta se týká porušování patentů společnosti Oracle. V jejich případě by mělo jít o méně důležitou část sporu, Googlu se již na počátku celého řízení podařilo vyřadit celou řadu patentů, které měl údajně porušovat. I proto Oracle nyní po soudu žádá přiřknutí podstatně nižších náhrad, než na začátku celého sporu. Původně po Googlu firma žádala asi 6,1 miliardy dolarů, teď je to zhruba jedna miliarda dolarů.

O konkrétní výši náhrad, budou-li vůbec nějaké, ale rozhodne až třetí fáze soudního sporu. Výsledek by mohl být znám během několika týdnů, je ale možné, že se soudní spor protáhne. Důvodů může být celá řada, navíc nehledě na výsledek sporu je velmi pravděpodobné, že se jedna ze stran na konci sporu proti rozsudku odvolá.