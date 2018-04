Soud zastavil internetové kiosky Telecomu

Městský soud v Praze vydal na návrh firmy Český Internet 26.listopadu tohoto roku předběžné opatření, aby Český Telecom pozastavil provozování internetových kiosků. Důvodem je obvinění, že jejich provozem porušuje průmyslové právo společnosti Český Internet, která má na veřejný terminál pro internet zaregistrován od roku 1999 užitný vzor.

V minulosti spolu přitom firmy Český Telecom a Český Internet úzce spolupracovaly. Podle sdělení jednatele společnosti Český Internet Josefa Hajkra obě společnosti svoji spolupráci zahájily krátce po Invexu 2000. Ještě rok před tím si Český Internet zaregistroval u Úřadu průmyslového vlastnictví užitný vzor na veřejný internetový terminál. Obě firmy se spolupodílely na stanovení požadavků na zařízení, jímž by se přístup k internetu veřejnosti nabízel, a které by posloužily jako kritéria pro výběr dodavatele ve výběrovém řízení. Současně proběhl průzkum trhu, který zajišťoval Český Internet. Aktivita obou firem nakonec vyústila začátkem roku 2001 ve výběrové řízení, jež vypsal, údajně kvůli urychlení celého projektu, Český Internet. Prezentaci projektů v rámci výběrového řízení se však účastnili i zástupci Českého Telecomu. Do užšího výběru postoupili tři kandidáti: Power Products, Landis & Gyr a ASCOM. Podle jednatele Českého Internetu Hajkra byla nabídka firmy Ascom nejdražší a nabídky Landis&Gyr a Power Products cenově srovnatelné. Všechna tři řešení však byla přijatelná. V zadání tohoto výběrového řízení bylo výslovně uvedeno, že se jedná o zařízení pro Český Telecom i Český Internet a jednání tedy byla třístranná (ČT, ČI, dodavatel). K vyhodnocení nabídek mělo dojít podle dohody mezi partnery do měsíce po prezentaci řešení ve spolupráci s experty Telecomu. S vítězem měl Český Internet podepsat smlouvu na pilotní projekt, ve kterém mělo být na vybraných místech instalováno a uvedeno do provozu třicet terminálů (internetových kiosků). K vyhodnocení soutěže už ovšem nedošlo. Výkonný ředitel podnikatelských aktivit Jiří Šmahel totiž v průběhu té doby oznámil Českému Internetu, že jeho firma o projekt ztratila zájem a to i přes to, že jednání sám vedl.

Nicméně Český Telecom 10.října 2001 představil vlastní projekt internetových kiosků a ohlásil počátek pilotního projektu s třiceti(!) terminály. Ty nakonec přímo Českému Telecomu dodala kanadská firma Kings Products, která je členem Ascom Group. Není se čemu divit, že se Český Internet proti takovémuto chování dominantního operátora ohradil.

Co dodat? Nechceme předpovídat, jak případný spor či jednání skončí. Jediné, nad čím se můžeme pozastavit je skutečně jen to, že se něco takového vrcholovému managementu Českého Telecomu může vůbec stát. Je to totiž ostuda.

Prohlášení České Telecomu, které jsme nedopatřením nezveřejnili spolu s naším redakčním článkem najdete zde. Čtenářům i Českému Telecomu se omlouváme.