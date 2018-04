Soud: Samsung zneužil patenty Applu, musí mu zaplatit miliardu dolarů

Samsung podle soudu zneužil několik patentů k telefonům iPhone a tabletům iPad. Verdikt je vnímán jako velké vítězství Applu, i když se firma původně domáhala mnohem většího odškodného.

Samsung po vynesení rozsudku reagoval velmi ostře a pohrozil, že ve sporu se svým americkým rivalem ještě neřekl poslední slovo. Očekává se proto, že podá odvolání. Právníci Applu nicméně sdělili, že do sedmi dnů podají návrh, aby soud Samsungu zakázal na americkém trhu prodávat některé jeho klíčové produkty.

Soud už také stanovil, že tímto návrhem se bude zabývat 20. září.

Apple ještě posílí, už teď je největší firmou v USA

Apple díky důležitému vítězství ve sporu se Samsungem dostává šanci upevnit si pozici na trhu mobilních komunikačních zařízení, jemuž se právě díky raketovému nástupu tabletů předpovídá velká budoucnost. Ve hře tak jsou desítky a potenciálně až stovky miliard dolarů.

Samsung a Apple Apple a Samsung jsou největší světoví prodejci smartphonů a dohromady mají pod kontrolou více než polovinu globálního trhu. Samsung se přitom nedávno stal i největším světovým výrobcem mobilních telefonů, tedy nejen smartphonů, ale všech mobilních přístrojů. Z vrcholu tak odsunul finského výrobce Nokia. Apple se před pár dny stal podle výše tržní kapitalizace největší firmou ve Spojených státech a podle některých pramenů i ve světě. Tržní hodnota firmy podle aktuální ceny na burze přesahuje 620 miliard dolarů (více než 12,3 bilionu Kč). Pro srovnání: tato částka zhruba odpovídá rozpočtu České republiky na více než deset let.



Apple je teď navíc silně vyzbrojen: řada firem, které prodávají smartphony s operačním systémem Android od konkurenční společnosti Google, se totiž mohou rovněž dočkat žaloby od Applu. Ten už teď patří v globálním měřítku k největším firmám v odvětví vyspělých technologií a je mezi nimi patrně i nejziskovější.

Soud mimo jiné uvedl, že Samsung záměrně zneužil minimálně tří patenty. Okopíroval například i charakteristickou funkci, která v přístrojích Apple způsobí, že když se prohlížený text dostane na konec stránky, tak se odrazí, čímž uživatel ví, že text už dál nepokračuje. Okopírované jsou podle soudu i další klíčové funkce, třeba rolování textu po displeji nebo zoom a způsob navigace.

Firmy se soudí po celém světě, i na domácí půdě Samsungu

Apple podal na Samsung žalobu loni v dubnu. Případ se začal před soudem projednávat na konci letošního července a tento týden ve středu se porota sešla, aby případ rozhodla. K verdiktu tak dospěla třetí den, což je podle některých právních expertů dříve, než se čekalo. Apple chtěl původně po Samsungu odškodné až 2,5 miliardy dolarů (asi 50 miliard korun).

Samsung už dříve přešel do protiútoku a požaduje, aby mu Apple zaplatil 399 milionů dolarů (asi 7,9 miliardy korun). Má to být za to, že Apple při vývoji iPhonů a iPadů údajně použil technologii Samsungu, aniž za ni řádně zaplatil.

Obě firmy spolu vedou patentové spory ve více zemích světa, spor před americkým soudem však byl považován za jednoznačně nejdůležitější.

Verdikt už v pátek vynesl i soud v Jižní Koreji, který uvedl, že Samsung vzhled telefonů iPhone neokopíroval. Soud rovněž dospěl k závěru, že Apple a Samsung si některé své patenty vzájemně zneužily. Oběma podnikům vyměřil menší pokuty a zakázal prodej některých jejich produktů na jihokorejském trhu.