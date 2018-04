Současnost a budoucnost volného přístupu na SMS brány II

Existují tři skupiny programů. První z nich jsou jednodušší SMS posílací programy, které nevyužívají služeb webových bran, ale textovky zasílají ve formě SMS e-mailu. Základní nevýhodou těchto programů je, že nestačí znát telefonní číslo adresáta - odesílatel musí znát mobilní e-mail (číselná forma fuguje spolehlivě pouze v síti Eurotel, uživatelé sítí T-Mobile a Oskar mohou mít aktivované speciální služby).

Sendery užívající SMS e-mail

Firma Missoftware vyvinula program EuroSMS, jedná se o jeden z nejstahovanějších programů, jeho verze 2. 0 byla pionýrem v této oblasti, vznikla dříve než její rival DreamCom. Prográmek je freewarový, jeho instalace zabírá pouhých 310 kB, ale aplikace toho moc neumí. Práce s adresářem i skupinami adresátů je velmi těžkopádná a program nemá ani hezkou grafickou podobu. Nicméně hlavní funkce jsou v něm obsaženy (fronta, poslat později, historie). Pokud si člověk pohraje s nastavením, snadno vytvoří formu pro zasílání SMS zpráv na Oskara, jehož síť ještě není přednastavena. Novější verzi 3.0 jsme se již věnovali, program zkrásněl (barevné ikony a plovoucí menu) a přibyly nové funkce, jako např. přednastavené zprávy. Přitom nároky na jeho instalaci zůstaly minimální. Neregistrovaná verze vám ovšem umožní spustit program za jedno spuštění počítače pouze jednou. Pokud aplikaci zavřete, musíte restartovat počítač, jinak ji znova nespustíte.

Poslední verze, pojmenovaná EuroSMS 2000, je opět freewarová. Program je také bohužel opět méně barevný, má však nové funkce (test připojení, volba rozšířeného či jednoduchého ovládání, propojení s adresářem aplikace Microsoft Outlook) i jednu funkci výjimečnou: lze v něm nastavit uživatelský profil, který je chráněn heslem. Do tohoto profilu spadají nejen kontakty a historie zpráv, ale i nastavení odesílání. Uživatelé tak mohou používat odlišné SMTP servery. Uživatelé programu se teoreticky vůbec nemusejí znát, protože program se personalizuje pro každého zvlášť. Je také možné určit místo, kam se ukládají kontakty i historie zpráv jednoho uživatele: pokud jako cíl zvolíte disketu, je zaručena naprostá bezpečnost všech informací. Každý si svůj „SMS zápisník“ může nosit v kapse.

Program SMSclient 2.0 je maximálně jednoduchý a úsporný. Nemá prakticky žádné funkce (ani historii odeslaných zpráv). Možná právě proto se ho ale nezaleknou ani úplní počítačoví začátečníci. Jinak jde o hezký pokus mladého programátora.

Program SMS Quickly nešetří oproti předcházejícím barvičkami: má vé svém znaku papouška, a to zcela právem (program je doprovázen i ne zcela praktickými zvukovými efekty při přepínání do jednotlivých karet - naštěstí je lze vypnout). Aplikace má ve své databázi aktuální seznam předčíslí operátorů, kartu historie, užitečné funkce pro odstranění diakritiky a změnu malých písmen na velké (ocení to majitelé starších přístrojů...). A jako by pošilhával po dvou SMS hrdinech předchozího dílu, automaticky vyhledává své nové verze na internetu. Je to pěkný program a - není to myšleno jako urážka - hodil by se do dětského pokoje...

SMS R.A.V.E. Sender je opět hezky barevný a také se otáčí po vyspělejších bratříčcích. Například diakritika se odstraňuje již v průběhu psaní zprávy, zprávy je možno odeslat v opačném pořadí (to jest ne od poslední vložené, ale od první: pokud píšete textovky s pointou, je to důležité). Žluté barvě předchozí aplikace jsme přisoudili dětský pokoj, modré přisuďme pokoj adolescenta: SMS R.A.V.E. Sender totiž umožňuje anonymní odesílání textovek přes mezinárodní sever sms.com...

A jinak - Internet Explorer a SMS

SMS Counter v2.0 je vlastně pouhý formulář vestavěný do okna Exploreru. Jeho jedinou funkcí je, že po napsání textu a vyplnění telefonního čísla přepne do Outlooku, vyplní mobilní e-mailovou adresu a text. Stačí stisknout tlačítko odeslat. Je to poněkud zdlouhavé a navíc nelze psát delší textovky, program je totiž nerozdělí. Přesto nám program přišel zajímavý - lze jednoduše měnit jeho vzhled - a zajímavé jsou i funkce Aforismus, Vtip, Poezie, Výmluva. Jsou to vlastně přednastavené zprávy. Tato funkce je i v dalších SMS aplikacích (DreamCom), texty nejsou zdaleka tak vtipné (Výmluva: “Jsem nemocnej. Mám obě ruce v gypsu. Tohle za mě píše náš pes,“ Aforismus: „Nejpřitažlivější jsou ženy, které mají veselou povahu po celém těle.“)

Přímo v IE se uhnízdila aplikace SMS Toolbar. Po nainstalování a restartování prohlížeče přibude další lišta, která především propaguje služby serveru :-)mojelogo. Ve své pravé polovině ovšem koncentruje všechny funkce důležité pro odesílání SMS z internetu. Je příjemné, že tento program odesílá text přímo na brány, adresát jej přijme v přehlednějším www formátu. V liště se skrývá adresář i jednoduchá historie odeslaných zpráv. Aplikace je na funkce skromná, ovšem vyvažuje to svou praktičností.

A ještě jinak - Connection meter

Nejstahovanější program na měření poplatků v sobě skrývá praktickou funkci: po kliknutí pravým tlačítkem na ikonku programu v systémové liště (tray) zvolte „odeslat sms“. Formulář pro text zprávy je přehledný, adresář je jednoduchý (neumožňuje tvorbu skupin), ale postačující. Program umožňuje zvolit, zda posílat přes webovou bránu či jako e-mail přes SMTP server.

A bonbonek (bomba?) na konec

Program SMS.EXE, jehož jméno zní hodně anonymně, má jediný cíl: pobavit odesílatele anonymních textovek a naštvat jejich adresáta. Program na základě textového souboru vybírá náhodně slova. Jejich pořadí je však pevně určeno. Vznikají tak náhodné věty na vybrané téma. Milostné: “DRAHE ZLATICKO :-) PORAD NA TEBE MYSLIM. TVUj MILACEK :-)“; “MUI NEJDRAZSI MILACKU! MOC MI CHYBIS! PA, PA, JENOM TVUJ MILACeK.“ Pracovní: „PREJI NICIM NFRUSENY VECER! :-) P.S.: JAK BYLO PRI CTVRTKU?“; “PREJI NICIM NERuSENY PRACOVNI PODVECER! :-)“ Takto vytvořené větičky se automaticky odesílají na dané číslo, přičemž je možné určit den a hodinu, je možné odesílat několik zpráv denně. To vše zcela automaticky, bez jediného kliknutí. Zprávy mohou vypadat velmi reálně - chceme-li, program simuluje určitý počet překlepů na jednu zprávu. Zprávy jsou odesílány přes SMTP server s adresou „anonym“. A tvořiví jedinci mohou jednoduše sestavovat na libovolné téma vlatní textové soubory, s nimiž bude program pracovat. Autor aplikace o to dokonce uživatele prosí.

Samozřejmě: jedná se o určitou formu spamových textovek (hromadné a automatické rozesílání). Ale je to rozhodně vtipný kousek.

Budoucnost SMS bran?

K budoucnosti SMS bran se vyjádřili i naši operátoři. Tiskový mluvčí společnosti Český Mobil Igor Přerovský nám sdělil, že Oskar o žádném omezení přístupu neuvažuje. Objem textovek odesílaných z webových bran odhadl na 5 procent z celkového množství. To je příliš malé číslo a navíc, SMS zpráva odeslaná z internetu často vyprovokuje odpověď, která je odeslána už z mobilního telefonu.

Tiskový mlučí společnosti T-Mobile Jiří Hájek mluvil o jediném omezení: tím je stávající limit 120 sekund mezi odesláním dvou zpráv z jednoho počítače (Oskar má limit 5 s, Eurotel 30 s). Jako první zavedl T-Mobile variantu placeného odesílání textovek. Prostřednictvím služby ClickBox je možné za běžné tarify odesílat SMS do sítí všech operátorů. Příjemce obdrží zprávu ve formátu, který je obvyklý pro zprávy odeslané z mobilního telefonu. Společnost o nových omezeních neuvažuje. A jestli se tento stav někdy změní, není možné odhadnout.

Uvedené programy můžete stáhnout na serverech Slunečnice, Stahuj a Studna.

Předcházející díl naleznete zde.