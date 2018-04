Souboj Vodafonu a O2 v podobě dvojčat od HTC. Je mezi nimi rozdíl?

Komunikátory z produkce HTC udělaly za posledních pár let velký pokrok. Když na český trh dorazilo první T-Mobile MDA/Eurotel DataPhone, šlo o poměrně rozměrné přístroje, které si koupili jen opravdoví nadšenci. Dnes už jsou přístroje mnohem hezčí, menší a také cenově dostupné. K jejich pořízení se tak dá možná zlákat i nejeden méně zkušený uživatel.

HTC P3300, HTC P3600 a Palm Treo 750v

Stručná charakteristika:

Rozměrově příjemný komunikátor postavený na Windows Mobile 5 s integrovaným GPS přijímačem.

Na úvod je ale potřeba říci, že před nákupem tohoto typu komunikátoru by si měl uživatel rozmyslet, jestli ho chce opravdu využívat na plno. Pokud totiž chcete jen technicky zajímavý telefon, kterým budete ohromovat okolí, ale budete ho využívat pro hovory, SMS a maximálně pro plánování času, zvolte raději nějaký smartphone. Pokud ale od svého „telefonu“ chcete opravdu hodně, neobejdete se bez internetu, e-mailu a práce s office soubory, pak je komunikátor skvělou volbou. V případě HTC Artemis nesmíme zapomenout ještě na jednu důležitou věc – integrovaná GPS jej umí proměnit v pohodlnou navigaci.

Vzhled a konstrukce

Vnější vzhled je jediným okamžikem (pomineme-li přebarvené menu a pár aplikací), kterým se přístroje u operátorů liší. Telefónica O2 zvolila černou, hodně zaoblenou variantu, kterou designově pěkně doplňuje stříbrná lišta na boku a ovládací kolečko ve stejné barvě. Vodafone sáhl po původním designu z produkce HTC a na přístroj ani nelepí svoje logo, takže nad displejem najdeme logo HTC.

To u O2 varianty není nikde o výrobci ani slovo. Oba operátoři si ale nechali změnit úvodní obrazovku, O2 má také personifikovanou i tapetu na základním displeji. Ve verzi O2 je dokonce k dispozici i aplikace, která by měla přístroj nastavit pro tohoto operátora. Tady ale musíme české O2 sáhnout do svědomí – v menu jsme našli jen Velkou Británii, Irsko a Ostrov Man!

Přístroj má poměrně příjemné rozměry – 108 x 58 x 17 mm, nosit jej v kapse tedy není žádný velký problém. Je útlejší a nižší než Nokia N93. Dokonce i hmotnost 127 gramů je mnohem blíže klasickému telefonu než PDA, jak tomu bylo u prvních HTC produktů. Artemis můžeme klidně nosit v kapse a nebude to velký problém.

Pokud jde o dílenské zpracování, to je v obou případech poměrně dobré. Díly k sobě lícují, uchycení zadního krytu vypadá v pořádku. U O2 Orbit je dokonce kryt baterie jištěn šoupátkem, u verze Vodafone je kryt klasicky zacvakávací. Oba přístroje se liší na zadní straně designem foťáku. O2 má objektiv i zrcátko umístěno ve stříbrném kolečku. U Vodafone je zrcátko menší a oba prvky jsou samostatně. Na funkci ale tohle řešení pochopitelně žádný vliv nemá.

V srdci obou přístrojů tepe 200MHz procesor Texas Instruments OMAP850, který je doplněn standardními 64 MB paměti RAM a 128 MB ROM. Poměrně malou paměť vyvažuje slot pro paměťovou kartu Micro SD, podporována by měla být kapacita až 2 GB. Pro uživatele klasických PDA bude možná trochu zklamáním umístění slotu pro paměťovou kartu pod baterií a držák SIM karty – výrobce zřejmě nepředpokládal, že budeme karty často měnit.

Oba přístroje se zdály subjektivně relativně pomalé, situaci ještě trochu zhoršuje velká čeština InterWrite z produkce SunnySoftu. Zdá se, že procesor svým výkonem opravdu nestačí a pár MHz na víc by určitě přístroji prospělo. Když jsme češtinu z jednoho z přístrojů odinstalovali, byly reakce na uživatelské požadavky přece jen o něco málo svižnější.

Displej a klávesnice

Displej se u jednotlivých komunikátorů od HTC příliš neliší. I v tomto případě se jedná o TFT displej pracující v rozlišení 240 x 320 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 tisíc barev. Fyzické rozměry displeje jsou 58 x 42 mm. Displeje jsou poměrně dobře čitelné a kontrastní, i když na přímém slunci je potřeba nastavit hodnotu podsvícení co nejvýše.

Pravdou však je, že rozlišení a počet barev je na dnešní dobu nedostačující. Větší rozlišení by se určitě hodilo třeba při práci s internetem.

Omezení vychází ze specifikace Microsoftu – oba přístroje jsou postaveny na operačním systému Windows Mobile 5, a dodržuje ho většina výrobců. Je ale pravda, že pokusy o přístroje s větším počtem barev a vyšším rozlišením už tady byly. Situaci by měl zlepšit nový OS Windows Mobile 6, tedy přesněji řečeno nové přístroje s tímto operačním systémem. U verze pro Vodafone byl navíc na displeji testovaného vzorku patrný jemný rastr. Vzhledem k tomu, že u O2 XDA Orbit se problém neobjevil, usuzujeme, že se bude jednat o vadu konkrétního modelu.

HTC Artemis je klasickým komunikátorem, který není vybaven hardwarovou klávesnicí. Veškeré ovládání tedy probíhá prostřednictvím dotykového displeje a stylusu. Stylus je poměrně malý a útlý, lidem se silnějšími prsty bude možná držení dělat trochu problém. Rozhodně by prospělo, kdyby byl stylus o něco tlustší – třeba teleskopický, jako u některých PDA. Pokud si displej na začátku zkalibrujeme, reaguje poměrně přesně. Tlak, který musíme použít je tak akorát – nestává se příliš často, že by displej reagoval na náhodný dotyk, ale zároveň nemusíme příliš tlačit.

Oproti klasickým PDA, najdeme pod displejem o něco více tlačítek, ty jsou navíc trochu jinak uspořádaná. Přece jen, jedná se o komunikátor a mělo by se z něj dát telefonovat. Najdeme zde tedy tlačítka pro přijetí a odmítnutí hovoru a dvě softwarové klávesy. Dalším čtyřem tlačítkům přiřadil výrobce určitý význam (zprávy, menu, OK, Internet Explorer), ale tohle nastavení si můžeme změnit podle libosti. To platí i o dvojici kláves na bocích – levý bok patří hlasovým poznámkám a hlasovému vytáčení, pravý spoušti fotoaparátu. Na levém boku se kromě toho nachází šoupátko pro regulaci hlasitosti, na pravém tlačítko pro vypnutí a zapnutí přístroje.

Místo obligátního čtyřsměrného tlačítka pro pohyb po menu najdeme u HTC Artemis kolečko. Tím se nemůžeme pohybovat nahoru a dolů, ale menu procházíme otáčením – tak trochu na způsob iPodu. Tady si dovolím osobní komentář, klasické ovládání je mnohem přesnější a pohodlnější. Než točením kolečka najdeme některou vzdálenější položku, zaberete to trochu času. S češtinou InterWrite máme k dispozici kompletně českou klávesnici, a v češtině můžeme psát i s pomocí rozpoznávání znaků.

Zajímavým prvkem je trackball, malá kulička uprostřed ovládacího kruhu. Ten možná znají pamětníci ze starších notebooků, ale u PDA není úplně běžný. Je to rozhodně dobrý nápad, který umožní ovládat Windows Mobile „myší“, přesně jak jsme zvyklí ze stolních Windows.

Baterie

Oba přístroje jsou vybaveny Li-Ion baterií s kapacitou 1250 mAh, která by měla udržet přístroj v činnosti zhruba 200 hodin v režimu stand-by, případně 4 hodiny hovoru. V reálném provozu a při standardním používání vydrží přístroj zhruba dva dny. Tedy za předpokladu, že nebude používat integrovaný GPS přijímač. Pokud pustíme navigaci, baterii vybijeme zhruba za dvě hodiny.

Baterie se ale dobíjí kdykoli ji spojíme s počítačem prostřednictvím USB kabelu. U takovéhoto přístroje se samozřejmě předpokládá, že ho budeme s počítačem pravidelně synchronizovat. Takže se bude baterie v přístroji také pravidelně dobíjet.

Telefonování a zprávy

Součástí základní výbavy telefonu je softwarová aplikace simulující klasický mobil – číslicová klávesnice, přístup k registru hovorů atp. Jak už jsme zmínili, pro přijetí a odmítnutí hovoru jsou k dispozici hardwarová tlačítka. Přesto je potřeba říci, že telefonování s komunikátorem bez klávesnice bude vždy méně pohodlné, než u klasického telefonu.

Příjemné je ale u Windows Mobile zařízení vyhledávání v telefonním seznamu. Pokud při vyhledávání píšeme znaky, přístroj postupně hledá všechny kontakty, obsahující zadaný řetězec. Nemusíme se tak příliš trápit, jestli máme kontakt zařazen podle jména, příjmení nebo třeba přezdívky. Ke kontaktu si můžeme přidat poměrně velké množství detailů, které koresponduje s Outlookem ve stolním PC.

Počet kontaktů je omezen jen dostupnou pamětí. Jako vyzvánění můžeme použít čtyřicetihlasou polyfonii, případně použít i hudbu ve formátu MP3.

Na rozdíl od některých současných smartphonů, se celkem pohodlně dostaneme i k telefonním číslům na SIM kartě. V menu je totiž pro tento účel speciální aplikace. Navíc si můžeme nastavit, jestli má být SIM a údaje na ní přístupné přes Bluetooth.

Téměř totéž co o telefonním seznamu lze říci i o práci se zprávami. Windows Mobile používají jednu složku, v níž najdeme SMS, MMS i e-maily. Já osobně bych dal asi přednost odděleným sekcím, ale řada uživatelů si právě tohle řešení pochvaluje. Vzhledem k absenci hardwarové klávesnice není HTC Artemis asi nejvhodnější pro SMS nadšence, i když se rozpoznáváním textu dá psát docela svižně, přece jen to chce cvik. Navíc například v autobuse napíšete SMS jen s obtížemi.

HTC Artemis podporuje klasické čtyři standardy GSM – dva evropské (900 a 1800 MHz) a dva americké (800 a 1900 MHz), takže si s ním zavoláme skoro všude. U podobného typu přístroje trochu mrzí absence 3G, ale spíše na data než kvůli videohovorům.

Data a organizace

V práci se totiž komunikátory teprve pořádně rozzáří. Pokud totiž začneme využívat všechny jejich možnosti, brzy zjistíme, že tenhle drobeček může v lecčem nahradit i mnohem rozměrnější notebook. Vzhledem k tomu, že Artemis nemá klávesnici, není asi moc vhodný na psaní delšího textu. Přesto díky tomu, že součástí základní výbavy je kompletní Mobile (dříve Pocket) Office – tedy Word, Excel a PowerPoint (byť ten jen pro prohlížení, nikoli pro editaci), můžeme i na cestách pracovat s dokumenty.

Vzhledem k tomu, že nechybí Bluetooth, můžeme si klidně přístroj doplnit i Bluetooth klávesnicí. Ale i pomocí rozpoznávání znaků nebo softwarové klávesnice se dá například přečíst a zeditovat text od kolegy nebo vyplnit tabulku a poslat ji.

Součástí základní výbavy je – ostatně jak je u Windows Mobile obvyklé – také Internet Explorer. Ten si poradí jak s WAP (xHTML), tak s klasickými HTML stránkami, včetně velké části scriptů. Podobnost s klasickým Internet Explorerem je taková, že například nebyl problém nahrát soubor do úschovny na internetu – tlačítko procházet skutečně umožnilo přistoupit k souborovému systému PDA. Ovšem i tohle je samozřejmě vlastností Windows Mobile!

V základní výbavě najdeme i Pocket MSN umožňující on-line komunikovat s přáteli využívajícími Windows Messengera nebo rovnou přistoupit k e-mailům na serveru Hotmail. Příjemné je, že ve výbavě nechybí ani ZIP klient, takže si snadno poradíme i s komprimovanými soubory, pokud nám je někdo pošle e-mailem. Sami si můžeme ZIP archivy také vytvářet přímo v přístroji.

Už jsme prozradili, že HTC Artemis postrádá podporu 3G, takže kromě GPRS (Class 10) budeme muset vzít zavděk EDGE (opět Class 10). Kromě zmiňovaného Bluetooth máme k dispozici i Wi-Fi (IEEE 802.11b/g), které funguje poměrně spolehlivě. Pro spojení s počítačem můžeme samozřejmě využít i USB kabel.

Synchronizace s počítačem probíhá prostřednictvím aplikace InteliSync a synchronizace kalendáře, kontaktů i e-mailů s Outlookem je naprosto bezproblémová.

Přístroj jde přirozeně nastavit i pro vzdálenou aktualizaci se serverem Microsoft Exchange prostřednictvím mobilní sítě, což může při práci na cestách ušetřit spoustu času. Snad jen pro úplnost dodáme, že přístroj má velmi komfortní kalendář, který možnostmi opět v podstatě odpovídá „velkému“ Outlooku.

Zábava

I když je HTC Artemis veskrze pracovní nástroj, rozhodně se s ním nemusíte nudit ani ve volném čase. Přirozeně jsou zde standardně dvě hry, na které jsme u Windows Mobile zvyklí – Bubble Breaker a Solitaire. Obě jsou poměrně návykové a pokud vás omrzí, na internetu najdeme další stovky her – zdarma i placených.

A když nás nebaví hry? V základní výbavě je Windows Media Player, ten si poradí s hudbou v MP3 či AAC, ale zvládne i přehrávání streamu. Poradí si také s videem. Kromě toho nabízí Artemis integrované FM rádio. Pro poslouchání rádia musíme připojit standardně dodávaný stereo headset. Hudbu můžeme přehrávat i na vestavěném reproduktoru, ale pak je zvuk hodně zkreslený. Sluchátka také nejsou nijak úžasná, ale přece jen znějí o něco lépe.

Už při popisu přístroje jsme zmínili integrovaný foťák. Ten má maximální rozlišení 2 Mpx, ale Artemis rozhodně není žádným fotomobilem. Chybí mu především automatické ostření, ale celkově nepatří fotky k úplně nejlepším. Na snímcích je patrná komprese a ani barevné podání není úplně ideální. Trochu nás zarazilo, že u verze O2 nelze nastavit vyšší rozlišení fotky než 640 x 480 bodů. Opět ale jde zřejmě o nějakou chybu, tentokráte v software. U Vodafone verze je vše naprosto v pořádku.

Navigace

Už jsme zmínili, že přístroj má integrovaný GPS přijímač. Součástí výbavy je i QuickGPS, který při synchronizaci s počítačem nebo přes GPRS stáhne údaje o poloze, čímž urychlí studený start GPS. Podle našich zkušeností zrychlí start zhruba o polovinu.

Vodafone dodává Artemis společně s mapou Česka a TomTom Navigátor 6, O2 do přístroje předinstalovává svoji O2 Navigaci. Fungování HTC Artemis jako navigace se budeme věnovat v samostatném článku.

Shrnutí